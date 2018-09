MŚ Siatkówka. Co musi się stać, żeby Polacy awansowali do półfinału?

Do tej pory awans do półfinału zapewniły sobie Stany Zjednoczone oraz Brazylia (z grupy I), a także Serbia (grupa J). O ostatnie miejsce będą walczyć reprezentacja Polski oraz jeden z gospodarzy turnieju – Włochy. Mecz pomiędzy tymi dwoma drużynami zostanie rozegrany w piątek 28 września o 21:15. Choć przed Mistrzostwami Świata niewielu by w to uwierzyło, to Polacy są w lepszej sytuacji.

Tegoroczne MŚ mają bardzo rozbudowaną formułę. W związku z tym, Serbowie, którzy w środę 26 września pokonali Włochy 3:0 (25:15, 25:20, 25:18), musieli zdobyć 54 punkty w starciu z Polską, by zapewnić sobie awans do strefy medalowej. Tak też się stało na początku trzeciego seta. Nasza reprezentacja po fantastycznej grze z ekipą Nikoli Grbicia i zwycięstwie 3:0 (28:26, 28:26, 25:22) także znajduje się w dobrej sytuacji. Polakom wystarczy jeden wygrany set albo zdobycie 61 punktów, aby wywalczyć upragniony awans. Nawet gdyby Włosi wygrali 3:0 nie mogą być pewni miejsca w półfinale. Wtedy mieliby powiem tyle samo punktów co Polacy, a w tym przypadku decyduje liczba zwycięstw, następnie stosunek setów oraz bilans małych punktów. Włosi mają obecnie na koncie 53 zdobyte i 75 straconych punktów, natomiast Polacy odpowiednio 81 i 74. Oznacza to, że gospodarze turnieju muszą zdobyć co najmniej 15 punktów więcej niż nasi reprezentanci.

Fantastycznie spisujący się na MŚ Bartosz Kurek powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Polacy nie będą się bawić w żadne statystyki. – Nie patrzymy na to, że set nam wystarczy w spotkaniu z Włochami. Walczymy o pełną pulę. Jeśli zagramy tak dobrze jak z Serbią, możemy ponownie zwyciężyć. Będzie ciężka przeprawa, ale nadszedł taki moment w tym turnieju, że trzeba dawać z siebie wszystko i my to robimy. Wiemy, że jest jeszcze duża praca do wykonania – powiedział atakujący reprezentacji Polski dodając, że drużyna jeszcze nic w tych mistrzostwach nie zrobiła.