MŚ Siatkówka 2018. Już dziś mecz Polska - Włochy. Kiedy i gdzie oglądać transmisję?

W czwartek 27 września Polacy już po raz drugi zmierzyli się z Serbami na tegorocznych Mistrzostwach Świata rozgrywanych we Włoszech i Bułgarii. 23 września Biało-Czerwoni pewnie wygrali 3:0 z drużyną Nikoli Grbicia. Drugi mecz między reprezentacjami był znacznie bardziej zacięty i wyrównany. Po emocjonującej walce Polacy ponownie wygrali 3:0 (28:26, 28:26, 25:22). Na boisku szczególnie dobrze zaprezentowali się wybrany MVP meczu Bartosz Kurek, który skończył 13 z 18 ataków, co daje 72 proc. skuteczność oraz Mateusz Bieniek, który skończył 5 z 6 ataków, a także zdobył 4 punkty blokiem i trzy bezpośrednio z zagrywki. W rozmowach z dziennikarzami nasi zawodnicy podkreślają jednak, że na dobry wynik meczu złożyła się praca całej drużyny.

Do tej pory awans do półfinału zapewniły sobie Stany Zjednoczone oraz Brazylia (z grupy I), a także Serbia (grupa J). O ostatnie miejsce będą walczyć reprezentacja Polski oraz jeden z gospodarzy turnieju – Włochy. Choć przed Mistrzostwami Świata niewielu by w to uwierzyło, to Polacy są w lepszej sytuacji. Polakom wystarczy jeden wygrany set albo zdobycie 61 punktów, aby wywalczyć upragniony awans. Nawet gdyby Włosi wygrali 3:0 nie mogą być pewni miejsca w półfinale. Wtedy mieliby powiem tyle samo punktów co Polacy, a w tym przypadku decyduje liczba zwycięstw, następnie stosunek setów oraz bilans małych punktów.

Mecz Polska – Włochy. Gdzie oglądać transmisję?

Spotkanie Polska – Serbia rozpocznie się w piątek 28 września o 21:15. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsat Sport oraz w Telewizji Publicznej w programie TVP1. Relacja na żywo ze spotkania będzie także dostępna w serwisie Ipla TV oraz przez internet na TVP Sport.

