Mamy awans! Polacy w najlepszej czwórce Mistrzostw Świata

Polacy rozpoczęli set od ataku Bartosza Kurka i punktowego bloku. Biało-Czerwona ściana zatrzymała Włochów także dwie akcje później, co dało Polakom prowadzenie 4:3. Dwoma asami serwisowymi z rzędu popisał się Bartosz Kurek, po czym Biało-Czerwoni wyszli na czteropunktowe prowadzenie. Atakiem po bloku z drugiej linii Michał Kubiak dał nam kolejne oczko. Na pierwszą przerwę techniczną ekipa Vitala Haynena zeszła z wynikiem 8:4.

Po powrocie na parkiet udany atak i asa serwisowego zapisali Włosi, a przewaga Polaków stopniała do dwóch punktów. Potrójny blok i dystans zmniejszył się do 8:7 dla Biało-Czerwonych. Skutecznym atakiem odpowiedział kapitan reprezentacji Polski, a następnie Artur Szalpuk. Przy zagrywce Fabiana Drzyzgi Polacy zwiększyli przewagę do stanu 13:8. Po przerwie na życzenie szkoleniowca Włoch, genialnym blokiem zapunktował Michał Kubiak. Na drugą przerwę Polacy zeszli prowadząc 16:9 po podwójnym bloku Bartka Kurka i Piotra Nowakowskiego.

Po wymianie uderzeń i punktów, na środku zablokowany został Michał Bieniek. Na mur Włochów w kolejnej akcji nadział się Artur Szalpuk. Genialna gra Polaków w obronie i zdecydowany atak Michała Kubiaka dał nam 21. punkt, przy 13 oczkach Włochów. Na podwójnym bloku Polacy złapali Ivana Zaytseva, co dało nam 23. punkt. Kolejne oczko dołożył z zagrywki Mateusz Bieniek. Dzieło dokończył Piotr Nowakowski blokiem ze środka.

Czytaj także:

Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Świata. Z kim zagrają?