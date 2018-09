Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Świata. Z kim zagrają?

Przed piątkowym meczem z Włochami wiadomo było, że Biało-Czerwonym wystarczy jeden wygrany set, by awansować do najlepszej czwórki Mistrzostw Świata rozgrywanych w Bułgarii i we Włoszech. Polacy w świetnym stylu pokonali gospodarzy 25:13, czym zapewnili sobie pierwsze miejsce grupie.

W półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z drużyną Stanów Zjednoczonych, którzy zajęli drugie miejsce w grupie. Amerykanie w piątek przegrali z Brazylią (3:0). Canarinhos zajęli pierwsze miejsce w grupie i to oni zagrają z drugą w naszej grupie Serbią.

Mecz Polska - USA już w sobotę, 29 września. To spotkanie zadecyduje o tym, czy Biało-Czerwoni zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata. Z turnieju odpadły na etapie 1/6 drużyny Rosji i Włoch.

