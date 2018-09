Ważne słowa Bartosza Kurka przed meczem z Brazylią. „To jest naszą największą siłą”

– Jesteśmy zadowoleni, ale nie rozmyślamy o tym i nie zastanawiamy się nad tym, co czujemy. W niedzielę chcemy zagrać jeszcze lepsze spotkanie, choć będzie o to bardzo ciężko. Mieliśmy fantastyczną atmosferę, a każdy kto wszedł, zagrał doskonale. Każdy dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa – powiedział dla TVP Sport Bartosz Kurek. – Myślę, że graliśmy przeciwko jednemu z najlepszych zespołów na świecie, więc spodziewaliśmy się dużego oporu od początku do końca – dodał.

Reprezentant Polski określił Biało-Czerwonych jako „drużynę walczaków, która nigdy nie odpuszcza”. – Składa się z ludzi, którzy wiele ze sobą przeszli. Wiemy, jak w takich sytuacjach się zachowujemy i możemy liczyć jeden na drugiego. To jest naszą największą siłą – zapewnił Kurek.

Kiedy finał Brazylia - Polska?

Mecz Brazylia - Polska już w niedzielę, 30 września o godzinie 21:15. Spotkanie zostanie rozegrane w Turynie, czyli w miejscu, gdzie Biało-Czerwoni wywalczyli awans do finału.

Gdzie oglądać finał?

Mecz Brazylia - Polska pokaże TVP 2, TVP Sport oraz w internecie sport.tvp.pl. Ponadto rywalizację siatkarzy będzie można zobaczyć w Polsat Sport - stacja ma wykupione prawa do pokazywania meczów Polaków na siatkarskich mistrzostwach świata. Transmisja NA ŻYWO półfinału dostępna będzie też na internetowej platformie IPLA.

Czytaj także:

Polscy siatkarze w niedzielę zagrają o złoto MŚ. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Brazylią?Czytaj także:

NA ŻYWO: Polska - Brazylia. Finał Mistrzostw Świata w siatkówce 2018