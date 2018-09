NA ŻYWO: Polska - Brazylia. Finał Mistrzostw Świata w siatkówce 2018

Po fenomenalnym meczu ze Stanami Zjednoczonymi wygranym 3:2 w tie-breaku, podopiecznych Vitala Heynena dzieli od złota Mistrzostw Świata już tylko jedno spotkanie. O godzinie 21:15 w Turynie Biało-Czerwoni zmierzą się z Brazylią. To powtórka finału sprzed czterech lat. Wówczas to podczas rozgrywanego w Katowicach meczu finałowego Polacy pokonali Canarinhos 3:1. Czy dzisiaj powtórzą ten sukces?

Polacy idą po złoto

Tuż po wygranym meczu z ekipą USA polscy siatkarze zapowiadali, że w niedzielę interesuje ich tylko jedno: zwycięstwo. – Jesteśmy w finale, ja chcę zdobyć złoto – mówił w sobotę kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak. – Nam szczęście sprzyja, ale tez pomagamy temu szczęściu. Gramy dobrą siatkówkę i jesteśmy w stanie wygrać (z Brazylią – red.) – zapewnił.

W podobnym tonie wypowiadał się Bartosz Kurek, który w sobotę zapowiedział, że Biało-Czerwoni chcą zagrać w finale jeszcze lepsze spotkanie, niż z USA. – Polska to drużyna walczaków, ale też ludzi, którzy wiele ze sobą przeszli, wiele przeżyli. Wiemy, że możemy liczyć jeden na drugiego i to jest naszą największą siłą – komentował polski atakujący.

Będzie powtórka z Katowic?

Spośród siatkarzy, którzy zdobywali złoto mistrzostw świata w 2014 roku, w polskiej drużynie pozostało już tylko pięciu zawodników: Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak i Paweł Zatorski. Trener Vital Heynen uzupełnił ten skład młodymi, ale już utytułowanymi zawodnikami pokroju Artura Szalpuka, Aleksandra Śliwki czy Jakuba Kochanowskiego. Swoje do udowodnienia ma także Bartosz Kurek, dla którego zabrakło miejsca w kadrze w czasach trenera Stephana Antigi. Czy to połączenie doświadczenia i młodości pozwoli Biało-Czerwonym na powtórkę sukcesu sprzed czterech lat? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w niedzielę 30 września. Relacja z meczu NA ŻYWO we Wprost.pl od godziny 21:15.

Kiedy finał Brazylia - Polska?

Mecz Brazylia - Polska już w niedzielę, 30 września o godzinie 21:15. Spotkanie zostanie rozegrane w Turynie, czyli w miejscu, gdzie Biało-Czerwoni wywalczyli awans do finału.

Mecz Brazylia - Polska pokaże TVP 2, TVP Sport oraz w internecie sport.tvp.pl. Ponadto rywalizację siatkarzy będzie można zobaczyć w Polsat Sport - stacja ma wykupione prawa do pokazywania meczów Polaków na siatkarskich mistrzostwach świata. Transmisja NA ŻYWO półfinału dostępna będzie też na internetowej platformie IPLA.

