MŚ siatkówka 2018. Kurek o meczu z Brazylią: Na boisko wyjdziemy, by wygrać

W meczu półfinałowym ze Stanami Zjednoczonymi Bartosz Kurek zdobył aż 29 punktów. Zaznacza, że nie miałoby to znaczenia, gdyby drużyna nie wygrała całego meczu. – Wygraliśmy z jedną z najlepszych drużyn na świecie, o ile nie najlepszą, i w niedzielę zagramy finał, który będzie festiwalem siatkówki – podkreślił Kurek. – Na boisko wyjdziemy, by wygrać, a nie tylko grać – zapewnił siatkarz. – Po czterech latach znów spotykamy się w finale z Brazylią. To będzie na pewno bardzo wymagający mecz – zaznaczył zawodnik.

Kiedy finał Brazylia – Polska?

Mecz Brazylia – Polska już w niedzielę, 30 września o godzinie 21:15. Spotkanie zostanie rozegrane w Turynie, czyli w miejscu, gdzie Biało-Czerwoni wywalczyli awans do finału.

Gdzie oglądać finał?

Mecz Brazylia – Polska pokaże TVP 2, TVP Sport oraz w internecie sport.tvp.pl. Ponadto rywalizację siatkarzy będzie można zobaczyć w Polsat Sport – stacja ma wykupione prawa do pokazywania meczów Polaków na siatkarskich mistrzostwach świata. Transmisja NA ŻYWO półfinału dostępna będzie też na internetowej platformie IPLA.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Polska - Brazylia. Finał Mistrzostw Świata w siatkówce 2018Czytaj także:

MŚ siatkówka 2018. Piotr Nowakowski nie zagra w finale?