Prezydent Duda zamieścił na Twitterze MEM z Trumpem. Nawiązał do wygranej Polaków z USA

Mem ma nawiązywać do sobotniej wygranej Biało-Czerwonych w meczu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Mistrzostw Świata w siatkówce 2018. „Piszą mi tu, że wczorajsze zwycięstwo Biało-Czerwonych w półfinale MŚ w piłce siatkowej doprowadziło do zwrotu w relacjach PL-USA. I na dowód przysyłali mi zdjęcie. Padłem;-)))” – pisze prezydent w komentarzu do zamieszczonego na Twitterze mema.

Przypomnijmy, social media manager TV Biełsat Ivan Shyla udostępnił na swoim profilu na Facebooku 19 września zdjęcie z Andrzejem Dudą i Donaldem Trumpem. Chodzi o słynną już fotografię przedstawiającą moment podpisania wspólnej deklaracji prezydentów. Ten kadr wywołał lawinę komentarzy, ponieważ Trump parafował dokument wygodnie siedząc w fotelu, a prezydent Duda stał obok, na rogu biurka. Shyla opublikował wspomniane zdjęcie i dodał od siebie, że „po lewej jest prezydent Polski”. W polskim internecie w szybkim tempie zaczęły pojawiać się memy związane z całą sytuacją.

Kiedy finał Brazylia – Polska?

Mecz Brazylia – Polska już w niedzielę, 30 września o godzinie 21:15. Spotkanie zostanie rozegrane w Turynie, czyli w miejscu, gdzie Biało-Czerwoni wywalczyli awans do finału. Relacja z finału Mistrzostw Świata Siatkarzy 2018 NA ŻYWO we Wprost.pl.

Gdzie oglądać finał?

Mecz Brazylia – Polska pokaże TVP 2, TVP Sport oraz w internecie sport.tvp.pl. Ponadto rywalizację siatkarzy będzie można zobaczyć w Polsat Sport – stacja ma wykupione prawa do pokazywania meczów Polaków na siatkarskich mistrzostwach świata. Transmisja NA ŻYWO półfinału dostępna będzie też na internetowej platformie IPLA.

