Mecz Serbia – USA. Amerykanie z brązowym medalem MŚ w siatkówce!

W pierwszym secie spotkania główne role odgrywali Aleksandar Atanasijević z Serbii oraz Matthew Anderson z USA. Do pierwszej przerwy technicznej ekipa z Bałkanów miała dwupunktową przewagę (8:6). Szybko jednak USA nadrobiły straty doprowadzając do remisu 13:13. Przed drugą przerwą techniczną Serbowie znów jednak prowadzili 16:14. Amerykanie tuż po przerwie przekroczyli linię ataku i trener USA poprosił o czas. Po przerwie drużyny szły punkt za punktem, doprowadzając do remisu 19:19. Serbowie jednak w ważnym momencie zarobili dwa punkty przewagi. To pozwoliło im wygrać pierwszą partię, która zakończyła się wynikiem 25:23.

Drugi set zaczął się od wyrównanej walki, która trwała do stanu 5:5. Później nadeszła dobra seria Amerykanów, którzy prowadzili kolejno 8:5, 12:7, 17:10. Ostatecznie Amerykanie wygrali tę partię 25:17.

Trzeci set dobrze rozpoczęli Serbowie, wypracowując przewagę 4:2. Amerykanie dość szybko odrobili straty i doprowadzili do czteropunktowej przewagi (10:6). Serbowie nie poddawali się jednak bez walki i odrobili straty doprowadzając do remisu 11:11. Później na zmianę drużyny przejmowały i traciły przewagę, aż do czasu, gdy Serbowie mieli setbola (24:23). Amerykanów uratował Anderson. Petrić sprytnie zaatakował i dał tym samym drugą piłkę setową Serbom. Drużyna nie wykorzystała jednak tego ani następnego setbola. W końcu jednak szalę zwycięstwa na korzyść Stanów Zjednoczonych przechylił Anderson i drużyna ta zwyciężyła 32:30.

Trzeciemu setowi towarzyszyły wielkie emocje. Kibice oglądali mecz na stojąco. Szybko doszło do remisu 11:11. Przy tym stanie Amerykanie jednak przeprowadzili kilka udanych zagrywek doprowadzając przed drugą przerwą techniczną do prowadzenia (16:12). Po przerwie jednak drużyna USA zdobyła cztery punkty, przy dwóch zdobytych przez Serbów. Wtedy stało się jasne, że raczej Serbowie nie mają szans. Do końca Amerykanie wiedli prym na boisku. Wygrali czwartego seta 25:19. Mecz skończył się wynikiem 3:1.

Kiedy finał Brazylia – Polska?

Mecz Brazylia – Polska już w niedzielę, 30 września o godzinie 21:15. Spotkanie zostanie rozegrane w Turynie, czyli w miejscu, gdzie Biało-Czerwoni wywalczyli awans do finału. Relacja z finału Mistrzostw Świata Siatkarzy 2018 NA ŻYWO we Wprost.pl.

Gdzie oglądać finał?

Mecz Brazylia – Polska pokaże TVP 2, TVP Sport oraz w internecie sport.tvp.pl. Ponadto rywalizację siatkarzy będzie można zobaczyć w Polsat Sport – stacja ma wykupione prawa do pokazywania meczów Polaków na siatkarskich mistrzostwach świata. Transmisja NA ŻYWO półfinału dostępna będzie też na internetowej platformie IPLA.

