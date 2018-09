Polacy świętują awans do finału MŚ. Najlepsze MEMY po wygranej z USA

Po fantastycznym zwycięstwie z USA reprezentacja Polski awansowała do siatkarskich mistrzostw świata. Sukces Biało-Czerwonych docenili internauci, którzy memami komentują to, co wydarzyło się na boisku w Turynie.