Wiadomo, kiedy polscy siatkarze wracają do kraju. Vital Heynen obiecał wiernym kibicom piwo!

Polski Związek Piłki Siatkowej informował rano, że uroczyste powitanie reprezentacji Polski – medalistów FIVB Mistrzostw Świata Bułgaria/Włochy 2018, zaplanowane jest na poniedziałek 1 października na godzinę 13:00 na terenie terminalu numer 2 lotniska Warszawa Okęcie.

PZPS zaznaczył, że na spotkanie zaprasza „niezawodnych kibiców siatkówki i sympatyków sportu” . O godzinie 13:50 w Hotelu Mariott Courtyard – warszawskie Okęcie – przewidywano konferencję prasową z udziałem całej drużyny i sztabu kadry.

Wszystko wskazuje jednak na to, że przylot Biało-Czerwonych do kraju nieco się opóźni. Winna temu jest usterka samolotu, którym mieli podróżować sportowcy. Spodziewana godzina przylotu Biało-Czerwonych to około 17:00 – 17:30.

Vital Heynen obiecał piwo

Trener siatkarskiej reprezentacji Polski, Vital Heynen, znany jest z ekscentrycznych pomysłów. Przed meczem swojego klubu, VfB Friedrichshafen, z europejskim hegemonem, Zenitem Kazań, obiecał kibicom, że za każdego wygranego seta postawi im po jednym piwie. Niemiecka drużyna przegrała 1:3, a belgijski szkoleniowiec musiał wyłożyć z własnej kieszeni kilka tysięcy euro. Podobną obietnicę złożył polski fanom w przypadku wygranej z Niemcami w Siatkarskiej Lidze Narodów, ale biało-czerwoni ulegli 2:3. Publiczność łódzkiej Atlas Areny obeszła się więc smakiem.

Czy polscy kibice będą mieli szansę nadrobić straconą szansę na darmowy trunek po mistrzostwach świata? – Choć ludzie w to nie wierzą, ja naprawdę nie myślę o tym, które miejsce mnie uszczęśliwi. Mamy jeden cel, którym jest czołowa szóstka. Skupiamy się na jednej rzeczy, żeby zacząć jak najlepiej, aby zachować szanse na awans do trzeciej rundy. Nie myślałem o tym, kiedy kupię piwo, ale… Jeśli wrócimy z mistrzostw do kraju i na lotnisku będą czekali na nas kibice, postawię im piwo – obiecał belgijski szkoleniowiec jeszcze przed finałowym meczem i wygraną Polaków.

