Anna Grejman pogratulowała Bartoszowi Kurkowi. „Od dzisiaj myję gary do końca życia!”

„Dumna! Bartozy! Najlepszy na świecie! Udowodniłeś wszystkim!!! I zasłużyłeś jak nikt! Od dzisiaj myję gary do końca życia Mistrzu. Brawo drużyna, jesteście Turbokozakami” – napisała Anna Grejman na Instagramie, zamieszczając zdjęcie cieszącego się z wygranej Bartosza Kurka.

– Dzisiaj może wygrałem ten tytuł, ale moje złoto jest w domu, jest w Polsce. Mamo, tato, Kuba, Ania moja ukochana, bez was, nie byłoby mnie tutaj. Dziękuje wam. To (pokazał na złoty medal – red.) to bez was jest nic – zaznaczył Kurek po niedzielnym meczu z Brazylią.

W rozgrywkach ligowych Bartosz Kurek będzie grał w Stoczni Szczecin, natomiast Anna Grejman reprezentowała będzie barwy Chemika Police.

Poza złotem siatkarskich mistrzostw świata, do Polaków trafiły nagrody indywidualne. MVP wybrany został Bartosz Kurek. Wyróżnieni zostali też Paweł Zatorski, Michał Kubiak i Piotr Nowakowski.

Galeria:

Siatkarskie WAGsCzytaj także:

Wiadomo, kiedy polscy siatkarze wracają do kraju. Vital Heynen obiecał wiernym kibicom piwo!