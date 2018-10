Lewandowski, Wlazły, Małysz. Polscy sportowcy gratulują siatkarzom!

„Fenomenalna gra, wielkie zwycięstwo. Brawo Polska!” – napisał na Twitterze Robert Lewandowski. „Piękna chwila! Chłopaki, mistrzostwo!” – dodał kapitan kadry piłkarskiej na Instagramie.

Były reprezentant Polski Mariusz Wlazły, który w 2014 roku został najbardziej wartościowym zawodnikiem mistrzostw, skomentował zwycięstwo Biało-Czerwonych na Instagramie. „JESTEŚMY MISTRZAMI ŚWIATA!!! Wejść na szczyt jest ciężko, ale zostać jeszcze ciężej!!! Drużyna miała pod górkę, ale powstała i stała się jeszcze mocniejsza. Panowie Mistrzowie dla mnie jest to ogromne szczęście i nie wiem jak opisać uczucie, które jest teraz we mnie. OGROMNY SZACUNEK I WIELKIE GRATULACJE!!! WIARA I WALKA DO KOŃCA” – napisał.

Polakom pogratulował też Jerzy Dudek i zawodniczka mieszanych sztuk walki Joanna Jędrzejczyk.

Zbigniew Boniek z kolei tweetował o swoim indywidualnym bohaterze.

„Mamy to, piękne” – pisał na Instagramie Adam Małysz, zamieszczając swoje zdjęcie, na którym cieszy się ze zwycięstwa Polaków.

O Biało-Czerwonych pisał też Radosław Majdan, Krzysztof Ignaczak, Kamil Grosicki i Anna Lewandowska.

