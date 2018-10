Powrót mistrzów świata opóźniony. Powodem usterka samolotu

– Samolot, który wylądował w Mediolanie, został uderzony przez taki pojazd, który służy do rozładunku bagaży. To wgniecenie pokrywy silnika. Umożliwia start samolotu ze względu bezpieczeństwa – przekazał rzecznik LOT. Poinformował, że opóźnienie będzie kilkugodzinne, jednak na pewno siatkarze wrócą dziś do Polski. Spodziewana godzina przylotu Biało-Czerwonych to około 17:00 – 17:30. – Pasażerowie nie czekają na ten samolot, tylko czekają na zastępczy samolot, który przyleci z Warszawy. Pasażerowie otrzymali posiłki i napoje. Staramy się, żeby ten samolot mógł jak najszybciej zabrać siatkarzy – dodał Kubicki.

Wcześniej na profilu Polskiej Siatkówki na Twitterze pojawił się wpis, w którym poinformowano, że samolot, którym przylecieć mieli do Polski siatkarze, „trochę się zepsuł” .

