Jakie premie dostaną polscy siatkarze za złoty medal MŚ? „W porównaniu z piłkarzami to skromne kwoty”

W finale siatkarskich mistrzostw świata 2018 w meczu o złoty medal po raz kolejny zmierzyły się reprezentacje Polski i Brazylii. Biało-Czerwoni pod wodzą trenera Vitala Heynena pokonali rywali 3:0 (28:26, 25:20, 25:23) i to oni zawiesili na szyjach krążki z najcenniejszego kruszcu.

Tytuł mistrza świata niesie ze sobą również gratyfikacje finansowe. Zgodnie z regulaminem, za zdobycie złotego medalu Polski Związek Piłki Siatkowej wzbogacił się o 200 tys. dolarów. Cała ta suma trafi do kasy PZPS, ale nasi mistrzowie otrzymają także premię w wysokości 2 milionów złotych (do podziału). Brazylijczycy za zdobycie tytułu wicemistrzów świata zarobili 125 tys. dolarów. Brązowy medal dał Amerykanom nagrodę w wysokości 75 tys. dolarów. Nasi reprezentanci dostali także nagrody indywidualne. Za tytuł najbardziej wartościowego zawodnika MŚ (MVP) Bartosz Kurek dostanie 30 tys. dolarów. Pozostali Michał Kubiak (najlepszy przyjmujący), Piotr Nowakowski (najlepszy środkowy) czy Paweł Zatorski (najlepszy libero) zarobią po 10 tys. dolarów. Mistrzowie świata dostaną też ustawowe nagrody z ministerstwa sportu – po 27,6 tys zł. Ponadto, każdy z nich od października będzie też dostawać przez rok co miesiąc 8280 zł stypendium.

Dla porównania, reprezentacja polskich piłkarzy za zakwalifikowanie się do fazy grupowej mundialu otrzymała od FIFY 1,5 mln dolarów. Mimo tego, że nie udało im się wywalczyć awansu do dalszego etapu rozgrywek, otrzymali 8 mln złotych premii. Pieniądze (inaczej niż w przypadku siatkarzy) nie były rozdzielane po równo między zawodników.

