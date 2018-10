Tak polscy siatkarze cieszyli się w szatni po zdobyciu tytułu Mistrzów Świata. Zobacz zdjęcia!

Wczorajszy mecz z pewnością przejdzie do historii polskiej siatkówki. Nasi reprezentanci w pięknym stylu pokonali Brazylię 3:0 (28:26, 25:20, 25:23) i obronili tytuł mistrza świata, który w 2014 roku, również po finale z Brazylią, wywalczyli przed polską publicznością. Siatkarze nie kryli radości ze zdobycia tytułu, a na swoich profilach na Instagramie pochwalili się zdjęciami z szatni, na których z dumą ściskają w dłoniach puchar oraz złote medale. „Tak długo na to czekałem!! Szczęście nie do opisania, dziękuje wszystkim za wsparcie. Jesteśmy Mistrzami Świata!” – napisał Mateusz Bieniek.

– Wykonaliśmy znakomitą robotę, Trener Vital Heynen, cały sztab. Bez nich ten złoty medal nie miałby żadnych szans, żeby się spełnić. Graliśmy dla swoich rodzin, dla siebie, dla kibiców. Tylko to się dla nas liczyło – mówił Bartosz Kurek, wybrany MVP turnieju. Polski rozgrywający Fabian Drzyzga zapewnił, że siatkarze od początku wierzyli, że dojdą do strefy medalowej. – Z formą trafiliśmy idealnie i ten medal nam się należał – podsumował. – Dzisiaj zagraliśmy dobry mecz, ale nasz najlepszy, to był mecz z Serbią w Warnie. Tam zagraliśmy kapitalnie – ocenił.