Tłumy kibiców przywitały siatkarzy na Okęciu. Kurek: Spóźniłem się cztery lata, ale już jestem

19:10 Naszych reprezentantów czeka jeszcze dzisiaj spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. 19:08 - Odkąd dołączyłem do kadry zawsze dostawaliśmy w łeb, ale mam nadzieję, że odwróciliśmy to fatum - żartował Mateusz Bieniek 19:06 Kilka zdjęć z przywitania reprezentacji autorstwa polskiej policji

https://twitter.com/Policja_KSP/status/1046807740780302338 19:05 - Wielkim mówcą nie jestem, dlatego powiem tylko, że bycie częścią tej drużyny to fantastyczne przeżycie - podkreślił Artur Szalpuk 19:04 21-letni Bartosz Kwolek podziękował kolegom z drużyny za ciepłe przyjęcie 19:03 Głos zabrał także 21-letni Jakub Kochanowski, który mimo młodego wieku jest bardzo utytułowanym zawodnikiem. - Mam nadzieję, że jako zespół nie spoczniemy na laurach i będziemy dalej te medale przywozić - powiedział. 19:01 Piotr Nowakowski również dołączył się do podziękowań dla kolegów i przyznał, że chciałby już wrócić do domu. 18:59 - Mamy trenera, który czasem się nóż otwiera, jak się słyszy, co do nas mówi, ale wiemy, że ma rację i jego teorie i taktyki się idealnie sprawdzają - żartował najlepszy libero turnieju 18:57 Zachrypnięty Paweł Zatorski przyznał, że w trudnych momentach idealnie spisał się Michał Kubiak, który jako kapitan pociągnął drużynę do zwycięstwa. 18:56 Bartosz Kurek po raz kolejny podziękował kibicom za wsparcie oraz swoim kolegom z reprezentacji za grę. - Nie oceniajmy kogoś, jeśli nie przeszliśmy metra w jego butach - powiedział MVP turnieju pytany o swoje przeżycia. 18:52 - Przez miesiące opowiadałem, że mają potencjał, ale muszę powiedzieć szczerze: nie wiedziałem, że są aż tak fenomenalni - stwierdził szkoleniowiec 18:51 - Powiem coś o turnieju. Spędziliśmy razem trzy tygodnie, czasem szło lepiej, czasem gorzej. Ale z każdym meczem byliśmy coraz lepsi. W piątek, kiedy rozbiliśmy Włochy 1:0 powiedziałem moim córkom: kupujcie bilety do Turynu na niedzielę, bo wtedy my napiszemy historię - mówił Vital Heynen 18:39 - Dostąpiłem wielkiego zaszczytu móc dekorować naszych mistrzów. To zostanie w moim sercu do końca życia. Chce podziękować za ogromne emocje. To jest wielki sukces. Dziękujemy, że dumnie walczycie i reprezentujecie nasze biało-czerwony barwy - mówił minister sportu Witold Bańka Rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem kierownictwa PZPS, ministra sportu, zawodników oraz sponsorów 18:29 Kibice odśpiewali "Sto lat" Grzegorzowi Łomaczowi, który kończy dzisiaj 31 lat 18:28 - Dzisiaj spóźniliśmy się parę godzin, a ja spóźniłem się cztery lata, ale już jestem na tej imprezie. Jak wjechać to od razu z buta, ale bez tych chłopaków to nie byłoby możliwe, jak na wojnę to z nimi i z wami - podkreślił MVP turnieju Bartosz Kurek 18:27 - Czuliśmy wsparcie kibiców parę tysięcy kilometrów stąd. Dobrze być już w domu – dodał Bartosz Kwolek.

https://twitter.com/radoleski/status/1046800542108925953 18:23 - Przepraszam za mój głos, ale zimnego szampana nam wczoraj przygotowano i boli mnie gardło. Tak poważnie mówiąc to przez okrzyki radości na boisku - dodał Paweł Zatorski

https://twitter.com/JacekCzarnecki1/status/1046794197175607297 18:21 - Wiecie, że nie umiem mówić po polsku, ale w jednym słowie opisze wam co się stało. Wszyscy, którzy przyszli tu nas powitać, jesteście niesamowici. Mamy najlepszą drużynę na świecie. Na mistrzostwa trzeba czekać cztery lata, ale wy zawsze będziecie najlepszymi fanami na świecie - powiedział trener Vital Heynen 18:16 - Spodziewaliśmy się, że będzie dużo ludzi, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tyle. Dziękujemy z całego serca. Grać dla was wszystkich i móc reprezentować barwy naszego kraju, to coś pięknego dla sportowca. Mamy nadzieje, że spotkamy się tutaj w tym samym miejscu za dwa lata, gdy przylecimy z Tokio - powiedział Michał Kubiak 18:15 Po czterogodzinnym opóźnieniu reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju. Na Okęciu zawodników przywitały tłumy kibiców.

Wczorajszy mecz z pewnością przejdzie do historii polskiej siatkówki. Nasi reprezentanci w pięknym stylu pokonali Brazylię 3:0 (28:26, 25:20, 25:23) i obronili tytuł mistrza świata, który w 2014 roku, również po finale z Brazylią, wywalczyli przed polską publicznością. – Wykonaliśmy znakomitą robotę, Trener Vital Heynen, cały sztab. Bez nich ten złoty medal nie miałby żadnych szans, żeby się spełnić. Graliśmy dla swoich rodzin, dla siebie, dla kibiców. Tylko to się dla nas liczyło – mówił Bartosz Kurek, wybrany MVP turnieju. Polski rozgrywający Fabian Drzyzga zapewnił, że siatkarze od początku wierzyli, że dojdą do strefy medalowej. – Z formą trafiliśmy idealnie i ten medal nam się należał – podsumował. – Dzisiaj zagraliśmy dobry mecz, ale nasz najlepszy, to był mecz z Serbią w Warnie. Tam zagraliśmy kapitalnie – ocenił.

