Tłumy kibiców przywitały siatkarzy na Okęciu. „Mamy najlepszą drużynę na świecie”

18:39 - Dostąpiłem wielkiego zaszczytu móc dekorować naszych mistrzów. To zostanie w moim sercu do końca życia. Chce podziękować za ogromne emocje. To jest wielki sukces. Dziękujemy, że dumnie walczycie i reprezentujecie nasze biało-czerwony barwy - mówił minister sportu Witold Bańka Rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem kierownictwa PZPS, ministra sportu, zawodników oraz sponsorów 18:29 Kibice odśpiewali "Sto lat" Grzegorzowi Łomaczowi, który kończy dzisiaj 31 lat 18:28 - Dzisiaj spóźniliśmy się parę godzin, a ja spóźniłem się cztery lata, ale już jestem na tej imprezie. Jak wjechać to od razu z buta, ale bez tych chłopaków to nie byłoby możliwe, jak na wojnę to z nimi i z wami - podkreślił MVP turnieju Bartosz Kurek 18:27 - Czuliśmy wsparcie kibiców parę tysięcy kilometrów stąd. Dobrze być już w domu – dodał Bartosz Kwolek.

18:23 - Przepraszam za mój głos, ale zimnego szampana nam wczoraj przygotowano i boli mnie gardło. Tak poważnie mówiąc to przez okrzyki radości na boisku - dodał Paweł Zatorski 18:21 - Wiecie, że nie umiem mówić po polsku, ale w jednym słowie opisze wam co się stało. Wszyscy, którzy przyszli tu nas powitać, jesteście niesamowici. Mamy najlepszą drużynę na świecie. Na mistrzostwa trzeba czekać cztery lata, ale wy zawsze będziecie najlepszymi fanami na świecie - powiedział trener Vital Heynen 18:16 - Spodziewaliśmy się, że będzie dużo ludzi, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tyle. Dziękujemy z całego serca. Grać dla was wszystkich i móc reprezentować barwy naszego kraju, to coś pięknego dla sportowca. Mamy nadzieje, że spotkamy się tutaj w tym samym miejscu za dwa lata, gdy przylecimy z Tokio - powiedział Michał Kubiak 18:15 Po czterogodzinnym opóźnieniu reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju. Na Okęciu zawodników przywitały tłumy kibiców.