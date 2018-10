Polscy siatkarze odznaczeni przez Andrzeja Dudę. Wzruszające słowa w Pałacu Prezydenckim

– Droga złota polska drużyno – od takich słów Andrzej Duda rozpoczął swoje wystąpienie po odznaczeniu siatkarzy. To niezwykle wzruszający moment. Cieszę się, że zechcieliście tu przyjść, mimo zmęczenia tym wyczerpującym bojem i problemów z powrotem do Polski – mówił prezydent.

– Dla nas to niezwykłe przeżycie. Sam miałem wielką przyjemność zobaczenia niedzielnego meczu na żywo z kibicami, którzy to bardzo przeżywali i odczuwali niezwykłą dumę z bezapelacyjnego zwycięstwa. To są wielkie chwile – kontynuował Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że jest ogromnie wdzięczny, że stało się to w roku, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości. – Polacy są wielcy, ponieważ potrafią zwyciężać. Nawet drugi raz z rzędu – wspomniał.

Kubiak: Mam nadzieję, że wrócimy tu za dwa lata

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim głos zabrał również kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak. – Przepraszam z góry za mój głos, ale trochę się nakrzyczeliśmy – przyznał na wstępie. – Chcieliśmy podziękować za to, że tu jesteśmy. Możemy zapewnić, ze będziemy robić wszystko, by zdobywać kolejne laury. To mistrzostwo świata, to ciężka praca grupy ludzi. Chcemy zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich. Nie zapominajmy też o trenerach młodzieży w Polsce. Bez nich nie byłoby naszych złotych juniorów, którzy są teraz częścią tej ekipy. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za dwa lata – zapowiedział Kubiak.

Polacy obronili tytuł

W finale siatkarskich mistrzostw świata 2018 w meczu o złoty medal zmierzyły się reprezentacje Polski i Brazylii. Biało-Czerwoni pod wodzą trenera Vitala Heynena pokonali rywali 3:0 (28:26, 25:20, 25:23) i to oni zawiesili na szyjach krążki z najcenniejszego kruszcu.

Polski atakujący Bartosz Kurek został wybrany najlepszym zawodnikiem MŚ w siatkówce. Nagrody indywidualne otrzymali też Paweł Zatorski, Michał Kubiak i Piotr Nowakowski.