Audi pokazało potwora o 815 KM mocy. Każdy może nim pojeździć

Auto powstało w ramach programu Vision Gran Turismo. Producenci aut pozwalają sobie puścić wodze fantazji i tworzą najpiękniejsze prototypy samochodów sportowych. Praktycznie nie mają żadnych ograniczeń, auto ma więc zachwycać i zachęcać graczy do jeszcze gorętszej rozgrywki. Oczywiście nad całością czuwa twórca gry Gran Turismo Sport Kazunori Yamauchi, założyciel studia Polyphony Digital.

Z twórcami Gran Turismo, firmami Sony i Polyphony Digital, Audi współpracuje od prawie 20 lat. Nowe auto to pokaz siły. Ma ono dwa elektryczne silniki o mocy 600 kW, które napędzają przednią tylną oś. Przy wadze 1360 kg pierwszą „setkę” zobaczymy już po 2,9 sekundy. Całość dopełniają charakterystyczne światła i potężny tylny spojler.

Niedługo auto będzie można zobaczyć we Włoszech. Począwszy od kolejnej rundy serii wyścigów samochodów elektrycznych Formuła E, która odbędzie się 14 kwietnia w Rzymie, Audi e-tron Vision Gran Turismo służyć będzie podczas nich jako wyścigowa taksówka.

- Nie chcieliśmy by ten samochód był taką właśnie koncepcją na kołach. Naszym celem był w pełni funkcjonalny pojazd. Ten samochód zawiera wiele elementów zaczerpniętych z naszego nowego języka projektowego. Takim elementem jest np. odwrócona rama Singleframe w kolorze auta, która będzie typowa dla naszych nowych modeli e-tron – mówi Marc Lichte, szef stylistów Audi.

W tym roku oferta Audi powiększy się aż o 20 nowych bądź gruntownie zmodernizowanych modeli, w tym pojawi się pierwszy w pełni elektryczny, seryjny model spod znaku czterech pierścieni. W sumie do końca obecnej dekady w cennikach niemieckiej marki będziemy mieć już pięć modeli o napędzie elektrycznym, a do połowy przyszłej dekady liczba zelektryfikowanych modeli powiększy się do 20.

Pod koniec bieżącego roku na rynku pojawi się Audi e-tron – pierwszy w pełni elektryczny model niemieckiego koncernu z Ingolstadt, należący do segmentu SUV-ów. Drugim w kolejności elektrycznym modelem Audi będzie e-tron Sportback, który na rynku powinien się pojawić w 2019 r. Z kolei rok później do oferty niemieckiej marki dołączą aż trzy modele o elektrycznym napędzie, w tym e-tron GT. I to właśnie ten model będzie czerpał wzory z Audi Gran Turismo Vision.