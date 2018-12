Polski „Sokół 4x4” wystartuje w rajdzie Dakar. To samochód w 100 proc. elektryczny

Polacy ze spółki Innovation AG rozwijają swój niezwykły projekt w ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii, do którego należy m.in. KGHM. Nazwa „Sokół” pochodzi od programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspieranego kwotą ponad 700 tys. zł (całość to projektu to kwota ponad miliona złotych).

Właściciel spółki, Albert Gryszczuk, z rajdem Dakar zna się już całkiem dobrze. Trzy razy sam go przejechał. Jako pierwszy Polak zrobił to w pojeździe własnej konstrukcji. W 2012 roku wspierał start Adama Małysza, który jechał samochodem przygotowanym właśnie przez Innovation AG. Współpracował też z załogą pierwszego samochodu elektrycznego, który ukończył wyścig. Teraz jednak zamierza znacznie poprawić wynik.

„Sokół 4x4” obecnie wpasowany został w land rovera defendera. Na rajdzie Dakar ma jednak znajdować się już „w ciele” forda raptora. Może poruszać się zarówno w głębokiej wodzie, jak i w znacznie zapylonym środowisku. Ma też dużą baterię (85 kWh) i spełnia typowe parametry pojazdów terenowych. Jednocześnie jest podłączony do całego zestawu czujników, przesyłających na bieżąco informacje przez WiFi lub GSM.