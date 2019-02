O 26% więcej Mitsubishi w Polsce w styczniu

W styczniu 2019 roku klienci zarejestrowali w Polsce 626 samochodów spod znaku Trzech Diamentów, co daje aż 26% wzrost w relacji do stycznia 2018 roku. Bestsellerem nadal pozostaje uznany SUV Mitsubishi ASX, który trafił do 259 nabywców. O 28% większym zainteresowaniem cieszył się chwalony za przestronność, wygodę i niezawodność rodzinny SUV Mitsubishi Outlander, który zdobył 171 klientów. Najnowszy model marki - kuszący sportową sylwetką SUV coupe Mitsubishi Eclipse Cross zajmuje 3. miejsce w rankingu notując w styczniu aż 127% wzrost sprzedaży. O 200% wzrosło zainteresowanie pickupem Mitsubishi L200 a słynny terenowy SUV Pajero potroił swój ubiegłoroczny rezultat.

Mitsubishi Motors Corporation to działający w branży motoryzacyjnej producent o zasięgu międzynarodowym, z siedzibą w Tokio, który zbudował konkurencyjną przewagę na rynku pojazdów typu SUV i pick-up oraz elektrycznych i hybryd ładowanych z gniazdka PHEV. Odkąd grupa Mitsubishi wyprodukowała swój pierwszy samochód, ponad sto lat temu, marka wykazała się ambitnym i często rewolucyjnym podejściem, rozwijając nowe klasy pojazdów i wprowadzając technologie wyznaczające standardy nowoczesności. Strategia marki, tkwiąca w genach Mitsubishi Motors, trafi do gustów ambitnych kierowców, gotowych rzucić wyzwanie konwencjom i zdecydować się na zmiany. Zgodnie z tą filozofią, firma Mitsubishi Motors wprowadziła w 2017 roku nową strategię marki, wyrażoną w sloganie „Drive Your Ambition” - połączenie osobistego zaangażowania z chęcią odkrywania i rozwoju oraz odzwierciedlenie stałego dialogu między marką a jej klientami. Dzisiaj Mitsubishi Motors intensywnie inwestuje w innowacyjne technologie, atrakcyjny design i rozwój produktów, dostarczając klientom na całym świecie ekscytujące pojazdy, znane z wyrazistego charakteru.