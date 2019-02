Światowa premiera Mitsubishi ASX 2020 w Genewie!

W 2009 roku firma MMC wprowadziła na rynek model ASX. Do dziś sprzedano ponad 1,3 miliona egzemplarzy w 90 krajach na świecie. Największe rynki to Ameryka Północna, Europa, Australia i Chiny. ASX jest trzecim pod względem popularności modelem Mitsubishi i stanowi kluczowy produkt w globalnej strategii sprzedaży japońskiego koncernu.

Sylwetka kompaktowego SUV-a została gruntownie odświeżona zgodnie z linią stylistyczną "Robust & Ingenious"," która stanowi element ogólnoświatowej strategii rozwoju MMC wyrażonej hasłem “Drive your Ambition”.*1

Mitsubishi ASX 2020

ASX to kompaktowy, wszechstronny SUV, zaprojektowany zarówno do codziennej jazdy w mieście, jak i do odbywania ekscytujących podróży. Jego lekkie, kompaktowe nadwozie w połączeniu z typową dla pojazdów SUV, mocną sylwetką, zapewniają łatwość prowadzenia i doskonałe właściwości jezdne.

Na rynkach europejskich ASX będzie oferowany z benzynowym 16-zaworowym silnikiem MIVEC *2 o pojemności 2 litrów, współpracującym z pięciobiegową manualną skrzynią biegów, lub z 6-biegową skrzynią automatyczną INVECS-III CVT z trybem sportowym *3. Dostępne będą wersje z napędem na oś przednią oraz na cztery koła.

ASX zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki takim systemom, jak wzmocniona klatka nadwozia RISE czy Forward Collision Mitigation - system ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM).

Główne zmiany

1. Stylistyka

Koncepcja stylistyczna

Przekonującą stylizację opisuje hasło “Impact and Impulse”. Za sprawą charakterystycznej dla Mitsubishi mocnej sylwetki, wyrafinowany i oryginalny projekt podkreśla silny wizerunek, zachęcając kierowców do podążania za swoimi impulsami i podejmowania nowych wyzwań.

Nowy ASX wprowadza ewolucję w koncepcji stylistycznej nadwozia DYNAMIC SHIELD.

Masywny zderzak obejmuje cały centralny przedni pas z obu stron, a kwadratowe poziome i pionowe elementy grilla, oraz osłona pod zderzakiem podkreślają siłę, solidność i wytrzymałość. Nowa stylizacja sprawia, że maska jest bardziej pochylona, dzięki czemu poprawiła się widoczność z przodu. Charakterystyczne reflektory LED, z kierunkowskazami i światłami przeciwmgielnymi umieszczonymi przy krawędzi zderzaka, podkreślają stylizację typową dla samochodów Mitsubishi.

W tylnej części nadwozia Mitsubishi ASX zastosowano zestaw lamp LED (z wyjątkiem kierunkowskazów), który rozciąga się na całej szerokości samochodu i podkreśla jego masywną sylwetkę. Stylizacja dolnej części zderzaka podkreśla siłę i solidność pojazdu.

Mitsubishi ASX jest teraz dostępny w żywych, intensywnych kolorach Red Diamond, sportowym i energicznym Sunshine Orange oraz eleganckim, wyrafinowanym Oak Brown.

2. Ulepszenia systemu Smartphone-link Display Audio (SDA)

Nowe Mitsubishi ASX oferuje najnowszą, zaawansowaną wersję systemu łączności z urządzeniami mobilnymi SDA.

Wielkość wyświetlacza zwiększono z siedmiu do ośmiu cali. Filmy przechowywane na pendrivie z łączem USB mogą być teraz wyświetlane na ekranie SDA *4 .

. W najwyższych wersjach wyposażenia dostępny jest system nawigacyjny Tom Tom *5 . Aby uzyskać informację o ruchu w czasie rzeczywistym wystarczy połączyć się z internetem za pomocą smartfona.

. Aby uzyskać informację o ruchu w czasie rzeczywistym wystarczy połączyć się z internetem za pomocą smartfona. Wkrótce dostępna będzie aplikacja, która wykorzystując wskazania prędkościomierza, licznika kilometrów i świateł ostrzegawczych dostarczy wiele informacji o pojeździe. Aplikacja umożliwi sprawdzenie poziomu paliwa i wskaże kierowcy drogę do najbliższej stacji benzynowej, a także udzieli wskazówek dotyczących przeglądów i obsługi samochodu.

Firma MMC przygotowała specjalną stronę internetową pod poniższym adresem URL, na której znajdują się informacje na temat ekspozycji Mitsubishi Motors na wystawie Geneva International Motor Show 2019.