Ze Skody do Rolls-Royce'a. Gigantyczny sukces czeskiego projektanta

Kabaň ma 46 lat. Jego kariera to od najmłodszych lat ciągłe pięcie się w górę. Jeśli można powiedzieć, że szczytem tej góry jest praca w Rolls-Royce Motor Cars, to Kabaň właśnie się na niego wspiął.

Czech to pasjonat projektowania samochodów i sztuki od najmłodszych lat, z obsesją na punkcie szczegółów. Ukończył studia w Bratysławie i Londynie, te ostatnie kończąc z tytułem magistra sztuki w dziedzinie projektowania samochodów w Royal College of Art. W wieku zaledwie 20 lat Kabaň był jednym z najmłodszych projektantów, którzy dołączyli do Volkswagen Group. Awansował w jej strukturach bardzo szybko, a w 1998 roku otrzymał nagrodę za projekt Bugatti Veyrona, supersamochodu wartego 1,5 mln euro, dla którego zaprojektował nadwozie. Ten projekt zapewnił mu globalne uznanie. Nim właśnie zademonstrował swój talent. Uznano, że idealnie potrafi – mimo młodego wieku – łączyć świat motoryzacji ze światem luksusu i sztuki.

Sukces związany z Veyronem doprowadził do tego, że zaczął awansować. Najpierw został szefem designu zewnętrznego w Audi AG, a następnie w Skoda Auto. W Skodzie został doceniony za zrewolucjonizowanie designu czeskiego producenta. To jego projektami są Skoda Kodiaq i kolejne SUV-y z Mlada Boleslav. Można powiedzieć, że to, jak Skody wyglądają dzisiaj z zewnątrz, to wyłącznie jego zasługa. Jak sam mówił, postanowił uczynić czeskie samochody emocjonalnymi, ale także dającymi pewność ich właścicielom.

Właśnie po tych sukcesach, postanowił rozstać się z Grupą Volkswagena i przejść do jej konkurenta, czyli Grupy BMW, co dla motoryzacyjnego świata było nie lada szokiem. W 2017 roku zastąpił Karima Habiba na stanowisku szefa projektantów BMW. Nie minęło wiele czasu, a dano mu do rozważenia jeszcze bardziej prestiżową propozycję, której nikt rozsądny by nie odrzucił. Właśnie usadowił się w fotelu szefa designerów Rolls-Royce'a.

Torsten Müller-Ötvös, dyrektor generalny Rolls-Royce Motor Cars, skomentował swoją decyzję w ten sposób: „Cieszę się, że mogę ogłosić, że Jozef Kabaň został mianowany szefem działu projektowania. Jest wyjątkowo utalentowanym projektantem o wielkich osiągnięciach i ogromnych umiejętnościach. Jego wybór świadczy też o sukcesie naszej firmy, widocznym jest, że jesteśmy w stanie przyciągnąć najlepsze światowe talenty designu".

Jozef Kabaň jest żonaty, ma córkę i syna i będzie pracował w studiach projektowych firmy w Goodwood, West Sussex i w Monachium.