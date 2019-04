Gorąca premiera w Poznaniu. Nowy kabriolet Porsche 911 Carrera

Porsche 911 zadebiutowało zaledwie kilka miesięcy temu. Jego odkryta wersja - 911 Carrera Cabriolet - została pokazana po raz pierwszy na targach w Genewie na początku marca 2019 roku. Dwa tygodnie później auto mogli oglądać Polacy. Na poznańskich targach MotorShow (odbyły się w dniach 29-31 marca) sportowca pokazano rodzimej publiczności.

Jeden z elementów, które najbardziej przyciągają wzrok w nowym 911 Carrera Cabriolet, to unikalny dach o panelowej konstrukcji. Porsche tradycyjnie już zdecydowało, by otwarta wersja 911 była tak dobra, jak coupé. Podobnie jak w przypadku wszystkich wcześniejszych generacji modelu, najnowszy kabriolet otrzymał składany dach własnego projektu.

Innowacyjna technika sprawia, że kontur dachu kabrioletu jest niemal identyczny jak w coupé – po rozłożeniu wykonane z tkaniny poszycie tworzy łuk rozciągający się od przedniej szyby aż do pokrywy dachu. Pozbawiony widocznych pałąków wzmacniających czy jakichkolwiek elementów zakłócających płynną sylwetkę klasycznego 911, nowy dach ma swoje zalety również w dziedzinie aerodynamiki. A nowy, lżejszy napęd hydrauliczny sprawia, że można go otwierać lub zamykać w ciągu około 12 sekund, podczas jazdy z prędkością do 50 km/h.

Panelowy dach z magnezu

Miękkie poszycie w całości – pomijając sekcje boczne – „nakrywa” sztywną powierzchnię dachu, złożoną z czterech połączonych ze sobą segmentów: przedniej ramy dachowej, dwóch łukowatych paneli i tylnego okna. Ramę szyby, podobnie jak inne segmenty, wykonano z magnezu. A ponieważ wszystkie części ramy dachowej zaopatrzono w połączenia kinematyczne, do przeprowadzania operacji składania i rozkładania wystarczy jeden cylinder hydrauliczny po każdej stronie nadwozia. Jeśli chodzi o mechanizm blokujący, Porsche zdecydowało się na sprawdzony, elektryczny mechanizm centralnego zamykania, współpracujący z bocznymi trzpieniami centrującymi.

Z uwagi na brak stałego połączenia pomiędzy segmentami, a miękkim poszyciem, przy otwieraniu dachu poszczególne magnezowe panele składają się jeden na drugi za pomocą mechanizmu typu „Z”. Dzięki unikalnej konstrukcji kompletny schowany dach – z tkaniną, ramą dachu, segmentami i tylnym oknem – ma zaledwie 23 cm wysokości i około 55 cm długości. Zajmuje więc bardzo niewielką przestrzeń. Po złożeniu dachu jego przednia część pozostaje widoczna, a tylna jest ukryta pod pokrywą o sierpowatym kształcie. Cała powierzchnia zewnętrznego poszycia została wyłożona matą izolacyjną, dlatego po zamknięciu dachu podróżujący mogą cieszyć się komfortem klimatycznym i poziomem hałasu zbliżonymi do tego, co oferuje wersja Coupé.

Elektrycznie sterowana owiewka

Zintegrowana i elektrycznie sterowana owiewka zwiększa komfort jazdy 911 Carrera Cabriolet przy wyższej prędkości. Zamocowano ją na stelażu w kształcie litery „U”, który po złożeniu jest całkowicie zintegrowany w tylnej części pojazdu – nie ogranicza przestrzeni na tylnych siedzeniach. Po wciśnięciu przycisku stelaż podnosi się w ciągu 2 s i rozwija siatkę, która zostaje pod kątem prostym napięta za oparciami przednich foteli za pomocą drugiego ruchomego elementu ramy. Owiewkę można składać i rozkładać do prędkości 120 km/h.

Kabriolet o aerodynamice jak coupé

Opływowe kontury płaszczyzn nadwozia, dach kabrioletu, powiększony tylny spojler oraz układ chłodzenia z adaptacyjnymi klapami w przednich wlotach powietrza to podstawy aerodynamicznej koncepcji 911 Carrera Cabriolet. Część tylnego spojlera ma zwiększony kąt natarcia, tak by lepiej odpowiadał on potrzebom kabrioletu. Przekroje wlotów i wylotów powietrza zostały tak zoptymalizowane, aby umożliwić 911 Carrera Cabriolet utrzymanie współczynnika oporu powietrza na poziomie niemal identycznym jak w Coupé – 0,29 (z zamkniętym dachem), chociaż układ chłodzenia został przystosowany do zwiększonej mocy silnika i wydajności hamulców.

Bezpieczeństwo w razie dachowania

Otwarte 911 Carrera S wyposażono w automatyczny układ ochrony w razie dachowania. Składa się on z kompaktowej, samonośnej ramy portalowej, wykonanej ze spawanych, wytłaczanych profili aluminiowych o wysokiej wytrzymałości. Dzięki temu rama nośna służy także do wzmocnienia nadwozia – w rezultacie układ poprawia sztywność skrętną kabrioletu.

Uruchomienie mechanizmu odbywa się pirotechnicznie, za pomocą generatora mikrogazu. Jeśli dach samochodu jest zamknięty, metalowe trzpienie z węglika spiekanego umieszczone na każdej z kaset przebijają bezpieczne szkło tylnej szyby. Przypadkowe „odpalenie” mechanizmu jest praktycznie niemożliwe, ponieważ za wykrywanie, uruchamianie i monitorowanie sytuacji odpowiada precyzyjny sterownik poduszki powietrznej ze zintegrowanym czujnikiem dachowania.

Nowe kabriolety z rodziny 911 są wyposażone w identyczne silniki, jak wersje coupé. Model Carrera S (i 4S) ma podwójnie doładowany silnik 6-cylindrowy typu bokser, o pojemności 3 litrów. Rozwija on moc 450 KM i dostarcza 530 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Prędkość maksymalna przekracza 300 km/h. Natomiast przyspieszenie do setki wynosi mniej niż 4 sekundy.