To się nazywa premia! 32 tys. osób w Porsche dostanie ekstra po 9700 euro

Po zamknięciu roku finansowego 2018, rekordowego pod względem przychodów, zysków i dostaw, pracownicy producenta sportowych samochodów otrzymają specjalny bonus w wysokości do 9700 euro (przed opodatkowaniem). Jak głosi komunikat firmy „nagroda jest wyrazem uznania za niezwykłe poświęcenie i zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych w Porsche”.

Na premię będą się składać się dwie kwoty: 9 tys. euro trafi do pracowników jako premia za wyniki w roku finansowym 2018, a 700 euro zostanie przeznaczone jako specjalny wkład do systemu emerytalnego Porsche VarioRente lub indywidualnego funduszu emerytalnego.

Skąd taka hojność niemieckiego wytwórcy? W 2018 r. Porsche zwiększył dostawy o 4 proc., do 256 255 samochodów. W tym czasie przychody firmy wzrosły o 10 proc., do 25,8 mld euro, a zysk operacyjny netto o 4 proc., do 4,3 mld euro. Marża operacyjna wyniosła 16,6 proc. W ciągu całego roku zatrudnienie w firmie zwiększono o około 9 proc., do 32 325 pracowników.

Premia za rok finansowy 2018 zostanie wypłacona ok. 25 tys. pracownikom Porsche AG, w wysokości uwzględniającej ich indywidualny czas pracy i staż w firmie. Łatwo policzyć, że koncern przeznaczy na wypłaty łącznie 242,5 mln euro. To już nie pierwszy raz, kiedy pracownicy firmy z Zuffenhausen otrzymają takie nieoczekiwane pieniądze. W ubiegłym roku stało się podobnie, wówczas kwota była nieco niższa, ale także dostali ją wszyscy dłużej zatrudnieni, a nie wyłącznie zarząd i osoby pełniące funkcje kierownicze.

Specjalna premia zostanie wypłacona wraz z kwietniowymi pensjami. Jej wysokość nie bazuje na różnych poziomach wynagrodzenia, ale zostaje ustalona w oparciu o stałą stawkę. – Tak rozumiemy równe szanse – wiemy, że do sukcesu firmy przyczynia się każdy jej pracownik. A nasze podejście do kwestii premii odzwierciedla tę świadomość – powiedział Andreas Haffner, członek zarządu ds. zasobów ludzkich.