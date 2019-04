Samochody na majówkę i wakacje. 4 nowe kampery Volkswagena

Najmniejszy Volkswagen Caddy Beach ma 5 miejsc do jazdy i 2 miejsca do spania na rozkładanym łóżku, pod którym znajduje się spora przestrzeń na bagaże. W połączeniu z pakietem „Camping” – za sprawą namiotu o wymiarach 2,3 x 2,9 m, który wspiera się na pokrywie bagażnika – auto łatwo można przekształcić w mały domek wakacyjny. Caddy Beach jest oferowany z dwoma rozstawami osi do wyboru i z silnikami o mocy od 75 KM do 150 KM oraz z napędem na cztery koła 4Motion.

Najmniejszy kamper wśród modeli marki Volkswagen Samochody Użytkowe został opracowany w oparciu o linię wyposażenia Trendline i już w standardzie oferuje fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, funkcją składania oparcia oraz z praktycznymi szufladami na drobiazgi pod fotelami.

Plażowa i kultowa California

Większym samochodem rekreacyjnym niż Caddy Beach jest California, której korzenie sięgają końca lat 80. XX wieku. Wówczas, w oparciu o Transportera trzeciej generacji, opracowano samochód rekreacyjny, którego idea przetrwała do naszych czasów. Dzisiaj produkowana jest California na bazie Transportera już szóstej generacji.

Najpopularniejszy kamper z łazienką

W jeszcze większej Grand Californii ostatnie generacji zdecydowano się na nową koncepcję wnętrza. Głównym elementem odróżniającym to auto od Californii T6 jest łazienka. Oprócz toalety i prysznica jej wyposażenie obejmuje rozkładaną umywalkę, półki z uchwytami na przybory toaletowe, szafkę ze zintegrowanym uchwytem na papier toaletowy, która chroni go przed zawilgoceniem, uchwyty na ręczniki i wentylację w dachu. Zbiornik wody w Grand Californii może pomieścić 110 litrów. W łazience nie ma włączników światła – zapala się ono automatycznie dzięki czujnikom ruchu, które należą do wyposażenia standardowego.

Grand California jest wyposażona w obrotowe siedzenia z przodu i w podwójną kanapę w części mieszkalnej. Duży stół zapewnia miejsce do wspólnych posiłków dla czterech osób. W skład wyposażenia kuchni wchodzą wysuwana 70-litrowa lodówka z komorą mrożącą (dostępna zarówno z zewnątrz, jak i przez przesuwane drzwi), kuchenka gazowa z dwoma palnikami, zlewozmywak i różnej wielkości szuflady, wysuwane schowki oraz półki.

Opcjonalnie do Grand Californii jest oferowane piętrowe łóżko dla dzieci wraz z panoramicznym dachem, który znajduje się nad łóżkiem. Dostępne są również takie dodatki, jak klimatyzacja dachowa z tyłu, markiza, tylny bagażnik na rowery oraz stół kempingowy i krzesła (które można schować w drzwiach). Standardowe ogrzewanie gazowe może być opcjonalnie rozszerzone o system grzewczy zasilany gazem lub olejem napędowym. Na dachu mogą być zamontowane panele słoneczne, antena satelitarna oraz router LTE/Wi-Fi.

Czwartym samochodem, który VW Samochody Użytkowe oferuje podróżnikom, jest pick-up Amarok. Ten terenowy samochód może mieć na wyposażeniu namiot rozkładany na dachu, na krótsze wyjazdy weekendowe.