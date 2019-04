10 rzeczy, które wiemy o pierwszym elektryku Porsche

Auta elektryczne opanowują świat i jest na to cała masa dowodów. Ostatnim Car Of The Year 2019 (europejskim samochodem roku) został w pełni elektryczny Jaguar I-Pace, takie auta w ofercie ma już większość producentów, a inni je przygotowują. Nawet minione poznańskie MotorShow było zdominowane przez prąd (Mercedes pokazał SUV-a EQC, Hyundai – Konę, Audi – koncepcyjnego Q4 E-Trona).

Jeden z najbardziej ikonicznych producentów samochodów sportowych na świecie, czyli Porsche, od dłuższego czasu pracuje nad modelem Taycan. W tej chwili przechodzi on właśnie ostatnie testy przed wejściem do produkcji seryjnej. W Skandynawii, kilka kilometrów od koła podbiegunowego, sprawdzany jest w zakresie dynamiki jazdy na śniegu i lodzie, w RPA prowadzone są testy wydajności, dokonuje się też ostatnich regulacji w zakresie nieprzerwanej dostępności osiągów i ich powtarzalności. W Dubaju zaś trwają próby wytrzymałościowe w gorącym klimacie, obejmujące m.in. ładowanie akumulatorów w ekstremalnych warunkach.

Coraz więcej wiemy o tym aucie, jego technicznej specyfikacji i możliwościach.

Oto 10 faktów, które warto znać, jeszcze przed oficjalną premierą: