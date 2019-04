500 nowych elektryków BMW w Warszawie. Rusza car sharing Innogy

W ramach promocji usługi, każdy użytkownik otrzyma pierwszą jazdę za 1 grosz. Równolegle z usługą car sharingu rozwijana jest infrastruktura ładowania w Warszawie.

– Auta elektryczne korzystają z wielu przywilejów w ruchu drogowym, przez co przyczyniają się do zmniejszania korków, są też bardzo ciche, co przekłada się na redukcję poziomu hałasu na ulicach. Elektryczny car sharing więc propozycją, która wpłynie na poprawę jakości życia w stolicy – mówi Filip Thon, Prezes Zarządu Innogy Polska.

Koszt jazdy BMW i3 w usłudze „Innogy go!” wynosi 1,19 zł za minutę, zaś BMW i3s - 1,49 zł za minutę. Dodatkowo, z myślą o klientach, którzy chcieliby korzystać z usługi dłużej, firma przygotowała pakiety dobowe. Odpowiednio wynoszą one 239 zł i 299 zł. Chcąc zachęcić mieszkańców Warszawy do jazdy autami elektrycznymi, Innogy udostępnia pierwszą 15 minutową jazdę w ramach usługi za 1 grosz.

Prostota obsługi

Aby wypożyczyć auto wystarczy zainstalować na smartfonie dedykowaną aplikację mobilną „Innogy go!” dostępną dla systemów Android i iOS. Po zarejestrowaniu się i podaniu wymaganych danych, utworzone zostanie konto użytkownika, dzięki któremu w prosty i szybki sposób będzie można skorzystać z usługi.

Klienci car sharingu od Innogy będą także mieli zapewniony serwis związany z ładowaniem aut elektrycznych. Innogy wykorzysta do tego celu dedykowaną sieć 30 punktów ładowania, tzw. superchargerów o mocy 50kW każdy. Stacje są w stanie w pełni naładować BMW i3 w 50 minut. Opcjonalnie, możliwe będzie podłączenie auta przez użytkownika do jednej z ogólnodostępnych stacji ładowania Innogy na terenie Warszawy i okolic. Dostarczana do obydwu typów stacji energia pochodzi w całości z odnawialnych źródeł energii pozyskanej z wiatru.

Lista stacji dostępna jest na mapie w aplikacji mobilnej „Innogy go!”. Docelowo firma rozpoczęła budowę w Warszawie sieci 500 ogólnodostępnych punktów ładowania. Będzie ona zaprojektowana tak, aby punkty ładowania znajdowały się w najdogodniejszych dla użytkowników częściach miasta – zarówno w jego ścisłym centrum, jak i w okolicach osiedli mieszkaniowych oraz centrów biznesowych.