Wraca Ford Puma. Tym razem jako... crossover!

Puma trafi do sprzedaży pod koniec roku. Będzie produkowana w fabryce Forda Craiova w Rumunii, w którą od 2008 roku firma zainwestowała prawie 1,5 miliarda euro.

Tym razem auto nie będzie jednak sportowym maluchem, którym była pierwotnie Puma, ale... crossoverem, czyli autem o najmodniejszym dziś nadwoziu na rynku.

Pierwsza grafika odsłaniająca tajniki Forda Pumy ujawnia istotne elementy stylistyczne, w tym charakterystyczne reflektory zamontowane nad błotnikami i sportowe, aerodynamiczne linie, a także kompaktowe proporcje crossovera, które służą podniesionej pozycji kierowcy. Wielkość i charakter auta mają dodawać pewności jazdy i umożliwiają uzyskanie największej w klasie pojemności bagażnika, aż 456 litrów.

Samochód zaprojektowano tak, by spełnić z dużym zapasem wyraźny wymóg elastyczności przestrzeni bagażowej, jaki pojawił się w trakcie długich rozmów z klientami. Innowacyjne rozwiązanie przestrzeni bagażowej Pumy zapewnia głęboki, uniwersalny bagażnik, który może łatwo pomieścić dwie torby golfowe ustawione w pozycji pionowej.

Do napędu posłuży system EcoBoost Hybrid. Dzięki zastosowaniu hybrydy auto ma palić mniej. Za osiągi odpowiada silnik mocy do 155 KM. Połączony z silnikiem za pomocą paska rozrusznik, zintegrowany z alternatorem (BISG), umożliwia odzyskiwanie energii traconej podczas hamowania i jazdy, w celu ładowania 48-woltowego akumulatora litowo-jonowego.

BISG działa również jako silnik elektryczny, współpracujący z 1-litrowym, trzycylindrowym silnikiem benzynowym EcoBoost. System wykorzystuje energię zmagazynowaną w akumulatorze do wspomagania momentu obrotowego silnika, co zmniejsza ilość pracy wykonywanej przez silnik benzynowy. To właśnie obniża zużycie i dodaje momentu obrotowego właśnie wtedy, kiedy jest on najbardziej potrzebny (podczas ruszania i przyspieszania).

Puma dołącza na rynku europejskim do oferty SUV-ów i crossoverów, takich jak Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge oraz zupełnie nowy Explorer Hybrid Plug-In, którego zaprezentowano 3 kwietnia. SUV-y to obecnie jedna piąta pojazdów, jakie Ford sprzedaje w Europie. Ich sprzedaż wzrosła o ponad 19 proc. tylko w 2018 roku.

Czytaj także:

306 KM plus duży bagażnik. Nowy Mercedes A 35 od AMG