Nowy Ford Kuga w trzech „zelektryfikowanych” wersjach

Kuga jest teraz najbardziej zelektryfikowanym pojazdem w ofercie Forda. Obejmuje ona hybrydową wersję Plug-In Hybrid, miękką hybrydę EcoBlue Hybrid i w pełni hybrydowego Hybrid, a także bardziej tradycyjne układy napędowe z 2-litrowym silnikiem EcoBlue, 1,5-litrowym silnikiem EcoBlue i 1,5-litrowym silnikiem EcoBoost. Towarzyszy im nowa, inteligentna ośmiostopniowa automatyczna skrzynia biegów.

Samochód kusi przestronnością i znacznie większą liczbą funkcji wspomagających kierowcę. Rozwiązania obejmują wbudowany modem FordPass Connect, stanowisko bezprzewodowego ładowania telefonów oraz system informacyjno-rozrywkowy Ford Sync 3 (wyświetlanie na 8-calowym centralnym ekranie dotykowym). Opcjonalnie dostępne będzie audio Bang&Olufsen i 12,3-calowy wyświetlacz.

Lista wyposażenia auta jest długa, znajdziemy na niej nowy system Stop&Go, rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości, aktywny tempomat, centrowanie na pasie ruchu, wyświetlacz przezierny i aktywnego asystenta parkowania. Na rynek Kuga trafi w wersjach Vignale, ST-Line i Titanium.

Wersje hybrydowe włączają Forda w walkę o klientelę będącą dotychczas skazaną na ofertę konkurencji. Kuga Plug-In Hybrid ma napęd, który jest połączeniem 2,5-litrowego, czterocylindrowego silnika benzynowego z silnikiem elektrycznym i akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 14,4 kWh. Łączna moc układu to 225 KM. Pierwsza ładowana z zewnętrznego źródła hybryda Forda w Europie pozwala na czysto elektryczny zasięg jazdy przekraczający 50 km.

Z kolei Kuga EcoBlue Hybrid to samochód, w którym 2-litrowy wysokoprężny silnik EcoBlue o mocy 150 KM otrzymuje wsparcie elektryczne. Ta „miękka” hybryda nie posiada alternatora, który został zastąpiony rozrusznikiem/generatorem (BISG), napędzanym paskiem, który umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. BISG działa jako silnik elektryczny wykorzystujący zmagazynowaną w akumulatorach energię, by wspomóc moment obrotowy silnika podczas normalnej jazdy i przyspieszenia, a także do zasilania elektrycznego osprzętu pojazdu. Dzięki temu auto zużywa mniej paliwa.

Ostatnia z trzech hybryd, czyli Kuga Hybrid wykorzystuje w pełni hybrydowy układ napędowy z automatycznym ładowaniem, które pozwala na jazdę z napędem czysto elektrycznym. Układ zawiera 2,5-litrowy silnik benzynowy, silnik elektryczny, generator, akumulator litowo-jonowy oraz opracowaną przez Forda automatyczną skrzynię biegów łączącą oba źródła mocy. Wersja Hybrid będzie dostępna w drugiej połowie 2020 roku.

Tradycyjne wersje spalinowe będą dostarczać 120, 150 bądź 190 KM mocy. Podobnie jak hybrydy wyposażone będą w regulowany elektronicznie system wyboru trybu jazdy. Do trybów Normal, Sport i Eco dodano Slippery, zapewniający kierowcy większą kontrolę nad samochodem na nawierzchniach o zmniejszonej przyczepności, takich jak śnieg i lód. Z kolei tryb Deep Snow/Sand (głęboki śnieg/piasek) pomoże utrzymać pojazd w ruchu na miękkich nawierzchniach. Nowa Kuga jest o 44 mm szersza i o 89 mm dłuższa, niż poprzedni model, natomiast rozstaw osi zwiększył się o 20 mm.

Galeria:

Ford Kuga