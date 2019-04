Więcej mocy w nowej Hondzie HR-V. 182 KM w crossoverze

Teraz sylwetka HR-V nawiązuje nieco do nadwozia typu coupé, z wyrazistym przodem, masywnymi dolnymi panelami oraz opadającą ku dołowi linią dachu. Tego oczekują klienci, dla których auto ma się przede wszystkim wyróżniać, a nie tylko być nowoczesne i niezawodne.

Poza przemodelowaniem auta i wyposażeniem w lepsze materiały oraz systemy konstruktorzy nowej Hondy HR-V zdecydowali, że kupujący będą nią mogli naprawdę dynamicznie pojeździć. Auto można zamówić z jedną z dwóch jednostek benzynowych – 130-konnym silnikiem 1.5 i-VTEC lub 182-konną odmianą 1.5 VTEC Turbo.

Podstawowa benzynowa jednostka 1.5 i-VTEC generuje 130 KM mocy oraz maksymalny moment obrotowy o wartości 155 Nm. Modele z tym silnikiem i sześciostopniową skrzynią manualną lub opcjonalną bezstopniową przekładnią CVT przyśpieszają od 0 do 100 km/h odpowiednio w 10,2 oraz 11,7 sekundy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 6,6 l/100 km do 6,8 l/100 km.

Wersja naprawdę sportowa

Jednak tą emocjonującą nowością w HR-V na rok 2019 jest dynamiczny silnik 1.5 VTEC Turbo, który zadebiutował w najnowszej generacji Hondy Civic. W nowej odsłonie modelu jednostka ta dostępna jest wyłącznie w odmianie Sport. Czterocylindrowy silnik generuje 182 KM przy 5 500 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 240 Nm. Honda HR-V Sport z sześciostopniową przekładnią manualną potrzebuje 7,8 sekundy, aby przyspieszyć od 0 do 100 km/h oraz może rozpędzić się maksymalnie do 215 km/h. W wersjach z opcjonalną, bezstopniową przekładnią CVT, sprint do 100 km/h zajmuje 8,6 sekundy, a samochód może rozpędzić się do 200 km/h.

Crossover jak SUV

Przewagą poprzedniej Hondy HR-V nad konkurencyjnymi crossoverami była przestronność. Nowa wersja jest jeszcze większa. We wnętrzu zastosowano system siedzeń Magic Seats. Kanapa tylna jest składana i dzięki temu za pasażerami pierwszego rzędu tworzy się całkiem pokaźna przestrzeń na przewożenie sporych przedmiotów. Także bagażnik zaskakuje pojemnością, zważywszy na kompaktowe rozmiary auta – przy uniesionych oparciach tylnych foteli ma 470 litrów, a po ich złożeniu wzrasta do 1103 litrów.

Klasycznie w przypadku premier nowych samochodów producenci dokładają nowoczesne systemy infotainment oraz bezpieczeństwa. Nie inaczej jest w przypadku nowej HR-V. Auto ma system aktywnego hamowania w ruchu miejskim oraz pięć systemów bezpieczeństwa aktywnego. W ich skład systemu wchodzą takie rozwiązania techniczne, jak system ostrzegania przed kolizją (FCW), system rozpoznawania znaków drogowych (TSR), inteligentny ogranicznik prędkości (ISL), system ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDW) oraz system automatycznych świateł drogowych (HBSS).