Za Jeepa Gladiatora płacą nawet dwa razy więcej

Na razie Gladiator trafił na rynek w rodzimych Stanach Zjednoczonych. Pokazany na targach motoryzacyjnych w Los Angeles w 2018 roku samochód miał pojawić się w salonach w drugim kwartale 2019 roku i tak też się stało. Zanim jednak do tego doszło firma FCA (Fiat Chrysler Automobiles), właściciel Jeepa, podała cennik. Okazało się, że Gladiator – jak na amerykańskie warunki – nie będzie samochodem przesadnie drogim. Jego najtańsza wersja kosztuje zaledwie 35 tys. dolarów (wersja Sport), a najdroższa 45 tys. dolarów (wersja Rubicon).

W momencie oficjalnego wejścia na rynek uruchomiono jednak specyficzną promocję. Specyficzną, bo Jeep stworzył specjalną wersję Launch Edition. „Wszystkomający” model wykonano w liczbie 4190 egzemplarzy i wyceniono na… 62,3 tys. dolarów. Kosztująca niemal dwa razy więcej od standardowej wersja została wyprzedana w całości w jeden dzień, stając się gratką dla kolekcjonerów. Dla Amerykanów pick-upy są pojazdami do jazdy na co dzień, jankesi darzą te samochody specyficzną miłością. Nie ma co oczekiwać, że podobnie popularny samochód będzie w Europie, ale jeśli Gladiator powtórzy choć część amerykańskiego snu, Jeep na Starym Kontynencie będzie mógł ogłosić sukces.

Nowy Jeep Gladiator bazuje na Wranglerze o przedłużonym o 49 cm rozstawie osi. Auto ma ramę wydłużoną o 79 cm ramę. Łącznie mierzy 5,18 metra. Pick-up oferowany jest wyłącznie z podwójną kabiną (można ją zamówić z dachem stałym, zdejmowanym lub płóciennym), ma napęd na cztery koła Command-Track i mechanizm różnicowy Trac-Lok (wersja Rubicon jest najbardziej terenową, ma blokadę mechanizmu różnicowego).

Do wyboru są dwa silniki. Jednostka benzynowa ma motor V6 o pojemności 3,6 litra, mocy 285 koni mechanicznych i momencie obrotowym 352 Nm. Z kolei 3-litrowy diesel V6 dostarcza 260 KM i 442 Nm. W przypadku pierwszego silnika moc przenoszona jest na koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej lub 8-biegowej automatycznej. Dla diesla oferowana jest tylko druga z tych przekładni.

Dopuszczalna ładowność Gladiatora to 725 kg, a masa holowanej przez niego przyczepy może wynosić 3470 kg. Najbardziej terenowa wersja Gladiatora, czyli Rubikon może pochwalić się imponującymi parametrami terenowymi: kąt natarcia to 43,6 stopnia, kąt zejścia 26 stopni, prześwit 28,2 cm, a głębokość brodzenia 762 mm.

Czytaj także:

Od milionera do zera. Carlos Ghosn wyrzucony z Nissana