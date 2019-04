Najseksowniejsze duże Porsche od 411 tys. zł w górę

Cayenne Coupé poszerza rodzinę modelu Cayenne. Od jakiegoś czasu auta tego typu są bardzo popularne na rynku, a Porsche jak dotąd nie miało takiego samochodu w swojej ofercie. Projektanci zasiedli więc przed komputerami i przy okazji projektowania nowego Cayenne’a, dołożyli wersję z opadającym ku dołowi dachem.

Auto można już zamawiać w polskich salonach. Wersja podstawowa kosztuje 411 tys. zł. Konkurencja jest nieco (lub sporo, zależy od zawartości portfela) tańsza. Przykładowo cennik BMW X6 startuje od 349 tys. zł, Mercedesa GLE Coupé od 340 tys. zł, a Audi Q8 od 369 tys. zł. Za najmocniejsze Cayenne Coupé trzeba zapłacić znacznie więcej, tabela cen rozpoczyna się kwotą 720 tys. zł.

Przód podobny, tył już nie

Jakie jest wizualnie Cayenne Coupé? Jego wyróżniające cechy to ostrzejsze linie z odróżniającą się od wersji standardowej tylną częścią nadwozia, adaptacyjny tylny spojler oraz dwie różne koncepcje dachu (standardowo montowany panoramiczny stały dach szklany oraz opcjonalny dach z włókien węglowych). A środku? Tylna kanapa zaprojektowana została z myślą o dwójce pasażerów, jak u konkurencji (choć alternatywnie, bez dopłaty, można zamówić komfortowe tylne siedzenia znane z Cayenne’a). Z przodu Coupé jest niemal identyczne jak Cayenne.

Mimo opadającego dachu i tego, że jest to auto czteroosobowe Cayenne Coupé oferuje mnóstwo przestrzeni. Pojemność bagażnika wynosi 625 litrów, a po złożeniu kanapy wzrasta do 1540 litrów (Cayenne Turbo Coupé: od 600 do 1510 litrów).

340 i 550 KM plus cenowa przepaść

W chwili wejścia na rynek dostępne są dwie wersje silnikowe. Pierwsza z nich, Cayenne Coupé, korzysta z 6-cylindrowej turbodoładowanej jednostki o pojemności 3 litrów, mocy 340 KM i maksymalnym momencie obrotowym 450 Nm. Z pakietem Sport Chrono jej przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6 s, a z opcjonalnymi pakietami sportowymi spada do 5,9 s. Prędkość maksymalna wynosi 243 km/h.

Topowe Cayenne Turbo Coupé pod maską ma 4-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 550 KM i maksymalnym momencie obrotowym 770 Nm. Od zera do 100 km/h przyspiesza w 3,9 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 286 km/h.