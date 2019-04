VW Passat goni Golfa. Właśnie powstał 30-milionowy egzemplarz

Samochód numer 30 000 000 to Passat GTE Variant z hybrydowym zespołem napędowym plug-in, lakierowany w kolorze „Piryt Silber Metallic” – jeden z pierwszych modeli nowej, bardziej zaawansowanej serii ze znacznie bogatszym wyposażeniem technicznym (przedsprzedaż w Europie rozpocznie się w maju). 30-milionowy Passat przez najbliższe miesiące będzie pełnił rolę samochodu testowego udostępnianego przedstawicielom mediów z różnych krajów.

Na różnych kontynentach Volkswagen oferuje Passata w różnych wersjach dopasowanych do potrzeb odbiorcy. Model ósmej generacji sprzedawany w Europie pojawi się tej wiosny jako limuzyna i kombi (Variant) z nowym wyposażeniem. Jako pierwszy model marki nowy Passat może być wyposażony w „Travel Assist” (nowy element systemu IQ.DRIVE skupiającego inteligentne systemy asystujące Volkswagena) i półautomatycznie poruszać się z niemal dowolną prędkością (w zakresie od 0 do 210 km/h). Do nowego wyposażenia Passata mogą należeć ponadto inteligentne reflektory matrycowe „IQ.LIGHT-LED” czy nowe odmiany systemu multimedialnego MIB3 zapewniające stały dostęp do Internetu.

Jak wyglądała historia Passata? Pod hasłem „Początek nowej ery VW” 14 maja 1973 roku Volkswagen rozpoczął w Wolfsburgu produkcję Passata pierwszej generacji. Zapowiadał on zupełnie nową rodzinę modeli z silnikami chłodzonymi cieczą, napędem na przednie koła i z bardzo nowoczesną stalową karoserią. Jako samochód średniej klasy Passat zastąpił VW 1600 (Typ 3 z silnikiem umieszczonym z tyłu i chłodzonym powietrzem oraz z napędem na tylną oś). W maju 46 lat temu nikt w Wolfsburgu nie przypuszczał, że powstanie aż 30 milionów Passatów i że przewyższy on liczbę legendarnych Garbusów (21,5 miliona). Razem z Golfem (35 milionów) i Garbusem Passat należy do najpopularniejszych modeli Volkswagena w historii.

Obecnie produkowany jest Passat ósmej generacji. W 2019 roku Volkswagen pokazał samochód (B8) po faceliftingu.