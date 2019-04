10 kluczowych faktów o nowej Skodzie Scali

Model, który zastąpił Skodę Rapid, będzie w Polsce bestsellerem, nie ma co do tego wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ spełnia większość wymagań, jakie Polacy stawiają przed nowym autem. Oto kluczowe informacje o Scali, która właśnie trafiła na rynek.

10.

Bazowa wersja samochodu (Skoda Scala 1,0 TSI 115 KM) kosztuje 66 500 zł. Wersja Ambition z silnikiem 1,5 TSI 150 KM kosztuje 84 250 zł. Auto z bogatym wyposażeniem Style z silnikiem 1,6 TDI SCR i 7-biegowym automatem DSG kosztuje 96 250 zł.



9.

Skoda Scala przyspiesza do 100 km/h w czasie od 8,2 do 10,3 sekundy (w zależności od wersji silnikowej), jej prędkość maksymalna wynosi od 200 do 219 km/h, a średnie zużycie paliwa na 100 km w cyklu mieszanym 4,9-6,9 litra.



8.

Bagażnik auta ma pojemność 467 litrów. To o 83 litry mniej niż miała Skoda Rapid.



7.

Skoda Scala to pierwsza Skoda, która umożliwia korzystanie z Apple CarPlay i Android Auto bez łączenia smartfona za pomocą kabla. Na liście opcji auta znajdują się dotykowy wyświetlacz o przekątnej 9,2 cala, wirtualne zegary (Virtual Cockpit) i zaawansowane systemy wspomagające kierowcę.



6.

Bogatsze wersje wyposażenia to Ambition (alufelgi, elektryczne szyby z tyłu, regulowane fotele, czujniki parkowania z tyłu) i Style (17-calowe alufelgi, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 8-calowy ekran, reflektory LED wyższej klasy).



5.

Standardowe wyposażenie najprostszej wersji zawiera 6,5-calowy ekran, system audio, gniazdka USB-C, Bluetooth, klimatyzację manualną i systemy bezpieczeństwa (hamowanie awaryjne, asystent pasa i Front Assist).



4.

W wersji podstawowej Active Skoda Scala ma tylne szyby opuszczane na korbki i stalowe felgi.



3.

Skoda Scala mierzy 4362 mm długości, 1793 mm szerokości i 1471 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2649 mm. Auto jest od Rapida krótsze (o 121 mm), szersze (87 mm) i wyższe (10 mm).



2.

W momencie debiutu rynkowego Scalę można wybrać z jednym z trzech znanych silników. To dwie jednostki benzynowe (1,0 i 1,5) z doładowaniem. Ich moc to 115 KM i 150 KM. Do tego jeden diesel 1,6 TDI SCR o mocy 115 KM. Słabszy silnik benzynowy współpracuje ze skrzynią manualną, mocniejszy z 7-biegowym automatem DSG. Z kolei silniki wysokoprężny można sparować do wyboru, z jedną z wymienionych skrzyń.



1.

Stylizacja Scali jest tradycyjna dla Skody, minimalistyczna. Auto nie jest w żadnym miejscu kontrowersyjne, nie wyróżnia się designerskimi fajerwerkami. Ma spory grill (to nowy trend) i trójkątne przednie reflektory. Z tyłu poziome światła LED są połączone czarnym pasem, który optycznie stanowi część tylnej szyby.