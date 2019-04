306 KM i niezły wygląd. Nowy Mercedes-AMG CLA 35

Czterodrzwiowe coupé dzieli technikę z A 35, ale jest odważniejsze – przez stylizację i inteligentne wnętrze MBUX. Auto wyposażone jest w 2-litrowy silnik rzędowy turbo, który generuje moc 306 KM. Ta trafia do kół obu osi za pośrednictwem 7-biegowej przekładni dwusprzęgłowej.

W nowej wersji CLA coupé projektanci AMG zachowali jego podstawową formę, z szerokimi nadkolami i smukłą, sportową „talią”. Dla kontrastu, nowa osłona chłodnicy z podwójną listwą i przedni zderzak AMG z prowadnicami powietrza to już typowe znaki rozpoznawcze CLA 35 4MATIC. Z boku uwagę zwracają zoptymalizowane 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów (opcjonalnie: 19-calowe) i mocno zaakcentowane panele progowe. Z tyłu dominują zderzak z nową nakładką w kształcie dyfuzora i dwie okrągłe końcówki układu wydechowego.

Inteligentne wnętrze

Wyróżnikiem auta jest system MBUX, z innowacyjną koncepcją obsługi i wyświetlania informacji. Dwa wyświetlacze ukryte pod jedną wspólną taflą szkła wizualnie podkreślają poziomą orientację wnętrza. Asystent wnętrza MBUX pozwala bezdotykowo obsługiwać wybrane funkcje z zakresu multimediów oraz komfortu. Rozpoznaje on określone ruchy rąk kierowcy i pasażera z przodu.

Najważniejsza jest jednak jazda, a nie gadżety. Aby usztywnić nadwozie nawet przy wysokich prędkościach poprawiono sztywność skrętną i odporność na zginanie. Zwiększa je panel w postaci aluminiowej płyty przykręcanej pod silnikiem. Aby dodatkowo ograniczyć podatność na skręcanie i poprawić sztywność, w przedniej części podwozia zastosowano dwa ukośne wzmocnienia (rozpórki).

Bazowy motor AMG

Jeśli chodzi o dostarczyciela mocy, to dwulitrowa, turbodoładowana jednostka bazuje na silniku M 260 stosowanym w nowej Klasie A. Szybko reaguje na naciśnięcie pedału gazu, jej maksymalny moment obrotowy to 400 Nm (od 3000 obr./min), a brzmienie charakterystyczne jest dla aut AMG. Układ doładowania korzysta z turbosprężarki typu twin-scroll, która działa „od samego dołu”, czyli także przy niskich obrotach. Silnik sparowany został z dwusprzęgłową skrzynią AMG Speedshift DCT 7G. W aucie seryjnie montowany jest aktywny napęd na cztery koła Performance 4MATIC łączy. Podział momentu obrotowego między osiami jest regulowany płynnie, zależnie od warunków jazdy, a jego zakres sięga od konfiguracji całkowicie przednionapędowej do 50:50.

Te elementy odpowiadają za rozpędzanie. Za hamowanie odpowiada dedykowany układ hamulcowy: przednią oś zaopatrzono w nowe czterotłoczkowe stałe zaciski typu monoblok oraz 350-milimetrowe tarcze, a tylną – w jednotłoczkowe zaciski przesuwne oraz tarcze o średnicy 330 mm.

Nowy Mercedes-AMG CLA 35 4Matic będzie miał swoją światową premierę podczas salonu samochodowego w Nowym Jorku 16 kwietnia 2019 r. Sprzedaż modelu rozpocznie się 29 kwietnia, a jego wprowadzenie na rynek w Europie Zachodniej nastąpi w sierpniu 2019 r.

Czytaj także:

AMG GT R Pro. Topowy Mercedes-AMG po zmianach