Bestseller po zmianach. Unowocześniona Mazda CX-5

Mazda CX-5 dobrze sprzedaje się w Polsce, Europie i na całym świecie. Model wszedł na rynek w 2017 roku, jest zatem jeszcze bardzo „młody”. Firma z Hiroszimy postanowiła w związku z tym nie zmieniać go od zewnątrz i nie nazywać „nowym”. Poprawki zastosowano za to w środku, by dopasować model do rosnących wymagań nabywców.

Przede wszystkim uaktualniono system multimedialny. Mazda wreszcie obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Smartfon można połączyć z samochodem i zarządzać funkcjami z poziomu ciekłokrystalicznego wyświetlacza. W środku od nowa zaprojektowano także cały panel klimatyzacji. Wyświetlacz jest szerszy, pokrętła mniejsze, a klawisze podgrzewania foteli znalazły się na panelu.

Inżynierowie pogrzebali także w zawieszenia. Mazda CX-5 ma skuteczniejsze amortyzatory i stabilizatory przy przedniej i tylnej osi. Zmieniono charakterystykę pracy elektrycznego wspomagana kierownicy oraz wprowadzono system GVC Plus z funkcją bezpośredniej kontroli momentu znoszenia przy użyciu hamulców (poprawia stabilność auta podczas jazdy z wyższą prędkością).

Ceny odnowionej Mazdy CX-5 (rok modelowy 2019) startują od 105 900 złotych (SkyMotion 2.0/165 KM).

Źródło:IBRM Samar