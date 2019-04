Top 5 sportowych kompaktów na polskim rynku

Mercedes-AMG A 35 4Matic

Za dostarczanie mocy odpowiada 4-cylindrowy benzynowy silnik turbo o pojemności 2 litrów. Generuje 306 KM. Napęd na koła przenosi dwusprzęgłowa przekładnia AMG Speedshift DCT 7G, a zawieszenie AMG oraz aktywny napęd na obie osie AMG Performance 4Matic odpowiadają za to, by autem można było szaleć w zakrętach. Nowy Mercedes-AMG A 35 4Matic przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 4,7 s oraz może poruszać się z prędkością maksymalną 250 km/h (jest ograniczona elektronicznie).



BMW M140i

U bawarskiego producenta sponsorem emocji jest literka „M”. BMW M140i wyposażone jest w rzędowy 6-cylindrowy silnik benzynowy M TwinPower Turbo. Silnik posiada układy Double Vanos, Valvetronic, High Precision Injection oraz turbosprężarkę TwinScroll. Moc auta to 340 KM, a maksymalny moment obrotowy 500 Nm (przy średnim zużyciu paliwa wynoszącym 7,8 l na 100 km). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 4,4 s, a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Auto ma 8-stopniową sportową skrzynię Steptronic.



Honda Civic Type-R

Jeden z najbardziej ikonicznych hot-hatchy na rynku, w kolejnej już wersji. I znów Hondzie udało się stworzyć samochód oszałamiający wyglądem i techniką. Postawiono nie tylko na moc, ale i aerodynamikę i doskonałe skonfigurowanie zawieszenia do sportowej jazdy. Przednionapędowy kompakt ma regulowane tryby jazdy. Sercem auta jest kochający wysokie obroty 2-litrowy silnik 2,0 VTEC Turbo o mocy 320 KM i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Skrzynia – w przeciwieństwie do konkurencji – jest w Type-R wyłącznie manualna. Do „setki” auto przyspiesza w 5,7 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 272 km/h.



Hyundai i30 N

Pierwszy sportowy kompaktowy Hyundai i od razu bardzo mocne wejście na rynek. Przednionapędowy samochód został dopracowany przez inżynierów na torze Nürburgring. Sercem auta jest 2-litrowy silnik T-GDI z doładowaniem, generujący moc 275 KM i 353 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ale to nie tylko on odpowiada za przyjemność z jazdy. Elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu podnosi przyczepność i umożliwia pokonywanie zakrętów z większą prędkością. Z kolei różne tryby jazdy zmieniają charakter pracy samochodu dostosowując parametry silnika i amortyzatorów, charakterystykę układu kierowniczego, regulują system stabilizacji toru jazdy i międzygaz. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 6,1 s.



Volkswagen Golf R

Literka „R” przy Golfie przekłada się na moc 310 KM. Dzięki niej „król kompaktów” jest nie tylko najmocniejszym Golfem w historii, lecz także najszybszym. Dostępność mocy przy niskim momencie obrotowym i zastosowanie 7-biegowej przekładni dwusprzęgłowej DSG sprawiają, że nowy Golf R przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,6 sekundy. Sercem auta jest silnik TSI z turbodoładowaniem. Napęd jest przenoszony na przednie koła lub na obie osie dzięki systemowi 4Motion (opcja). Dopłaty wymaga adaptacyjny system regulacji zawieszenia DCC, który dostosowuje pracę amortyzatorów do stylu jazdy i warunków na drodze.