McLaren Senna z klocków Lego powstawał 9 razy dłużej od prawdziwego superauta

Stworzenie samochodu zajęło łącznie prawie pięć tysięcy godzin, włączając projektowanie, opracowanie i montaż. Co ciekawe, w tym samym czasie można by złożyć ręcznie aż 9 prawdziwych aut.

McLaren Senna to kultowy, sportowy samochód, który wyprzedał się w 2017 roku, niemal od razu, jak tylko pojawił się na rynku. Model Lego McLaren Senna jest jego wiernym odwzorowaniem. Autentyzmu dodają elementy wewnętrzne z prawdziwego auta, które do samochodów z klocków duńskiego producenta włączono tu po raz pierwszy. W kabinie znajdują się lekkie fotele z włókna węglowego oraz kierownica i pedały. Zamontowano też rzeczywiste odznaki McLarena, a opony Pirelli są dokładnie takie same, jak w oryginale. Wykonane z klocków Lego charakterystyczne drzwi są zdejmowane, aby zapewnić łatwy dostęp do kabiny. Klockowa wersja waży 1700 kg, czyli o 500 kg więcej niż oryginał.

Lego McLaren Senna stworzony z myślą o fanach klocków Lego i motoryzacji na całym świecie, jest najbardziej realistycznym i ambitnym modelem McLarena, jaki kiedykolwiek wyprodukowała duńska firma. Nie jeździ, ale zarówno młodzi, jak i starsi entuzjaści, mogą wejść do środka, usiąść za kierownicą, nacisnąć przycisk startu na dachu, a nawet usłyszeć symulację dźwięku samochodu jadące z prędkością 334 km/h. Oprócz tego mogą również włączyć światła oraz radio.

Samo składanie pojazdu zajęło dokładnie 2 725 godzin, a licząc z przygotowaniem całego projektu – aż 4 935 godzin, czyli ponad 205 dób. Do budowy zużyto 467 854 pojedynczych elementów Lego.

Rekonstrukcja w skali 1:1 jest najnowszym modelem powstałym w wyniku partnerstwa między McLaren Automotive, a Grupą Lego, która ma w swym portfolio zabawkowe zestawy różnych modeli McLarena dla dzieci od 7. roku życia, m.in. Lego Speed Champions McLaren Senna i Lego Speed Champions McLaren 720S.

Fani McLarena i Lego będą mieli okazję zobaczyć auto podczas różnych imprez w 2019 roku, w tym na początku lipca na kultowym Goodwood Festival of Speed w Sussex w Wielkiej Brytanii.

McLaren Senna z klocków Lego to nie pierwszy projekt Lego związany z motoryzacją. Żeby wypromować jeden z najbardziej zaawansowanych zestawów klocków w historii, przedstawiający Bugatti Chirona, Duńczycy zbudowali to superauto w skali 1:1. Lego Chiron potrafił jednak jeździć.

