W Europie nowe Audi S6 i S7 do kupienia tylko z jednym dieslem

Nie mamy szczęścia na Starym Kontynencie. W przeciwieństwie do Ameryki Północnej i Azji nowych usportowionych modeli klasy średniej Audi (S6/S7/S6 Avant) nie będzie u nas można zamówić z silnikiem benzynowym. Pozostanie do wyboru jedna jednostka, diesel, za to ciekawa.