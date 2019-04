Europejskie ściganie za rozsądne pieniądze. Rusza Kia Platinum Cup

Już zgłoszeni zawodnicy oraz ci, którzy do ostatniej chwili zastanawiają się nad swoją decyzją, ponownie będą mieli okazję walczyć na obiektach, gdzie pojawią się również kierowcy FIA WTCR czy mistrzostw Europy ciągników siodłowych.

Kia Platinum Cup jest jedyną polską monomarkową serią wyścigową, która pozwala rozwijać się młodym wyścigowym talentom. Rywalizacja prowadzona jest na najbardziej znanych torach Europy obok najlepszych na świecie zawodników, pozwala więc młodym podpatrzeć pracę zespołów rywalizujących w m.in. imprezach rangi pucharu świata. Co więcej, jest to najtańsza w Europie szansa ścigania się na międzynarodowym poziomie. Mistrzostwa Polski Kia Picanto od ponad dekady przyciągają na start utalentowanych i młodych kierowców obu płci. Wystarczy wspomnieć, że swoje pierwsze wyścigowe kroki stawiał tutaj m.in. Piotr Parys, który walczył w Porsche Supercup, serii towarzyszącej zmaganiom królowej sportów motorowych Formule 1.

Wychodząc z założenia, że po co zmieniać coś co jest bardzo dobre, w tym sezonie organizator nie przewiduje wprowadzenia większych zmian w formule zawodów w stosunku do minionego sezonu. Nadal obowiązywały będą także pakiety świadczeń dla zawodników. Czyli nagrody finansowe po każdej rundzie, przyznawane kierowcom sklasyfikowanym do 15. miejsca włącznie oraz nagrody finansowe dla zdobywców tytułów mistrzowskich (pierwsza trójka klasyfikacji generalnej sezonu). Łączna pula nagród w tym roku wynosi ponad 125 tysięcy złotych, wsparcie „produktowe” ze strony sponsora tytularnego mistrzostw (paliwo, oleje, nagrody za tytuły) oraz wsparcie ze strony Kia Motors Polska (rabat 40 proc. na części seryjne, treningi bezpłatne na każdej rundzie, zaplecze, catering, odzież, stałe ceny części sportowych, obsługa i wsparcie mediowe).

W tym roku rywalizujący kierowcy, by podnieść standardy serii, zobowiązani są do startów autami wyposażonymi w bezpieczne zbiorniki paliwa z homologacją FIA. Gotowe do rywalizacji wyścigowe Picanto kosztuje 59 370 zł dla zawodników, którzy startowali już w poprzednich sezonach oraz 65 470 zł dla debiutantów.

Tegoroczne zmagania rozpoczną się od znanego m.in. z kalendarza Formuły 1 Hungaroringu. Kierowcy mistrzostw Polski Kia Picanto pierwszy raz pojawili się na Węgrzech już w 2007 roku i od tego czasu co sezon pojawiają się na linii startu tego toru.

Drugą areną zmagań Kia Platinum Cup będzie austriacki Red Bull Ring, a pierwszą połowę sezonu zakończy domowa rywalizacja na Torze Poznań. Drugą część sezonu rozpocznie Slovakiaring, przełom sierpnia i września to wizyta wyścigowych kierowców w czeskim Moście, a finał sezonu odbędzie się na kultowym torze Monza, na który puchar wróci po rocznej przerwie.

Kalendarz Kia Picanto Cup 2019:

Hungaroring (Węgry) – 27-28 kwietnia



Red Bull Ring (Austria) – 18-19 maja



Poznań Circuit (Polska) – 08-09 czerwca



Slovakiaring (Słowacja) – 06-07 lipca



Autodrom Most (Czechy) – 31/08-01 września



Monza (Włochy) – 10-12 października

