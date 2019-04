SUV-ów nigdy dość. Jeszcze jedna nowość od Mercedesa

GLB to tzw. auto międzysegmentowe. Ani mały crossover, ani pełnowymiarowy SUV klasy kompakt. Za duży na pierwszą kategorię, za mały na drugą.

Premierę modelu Mercedes-Benz Concept GLB przygotowano z myślą o międzynarodowych targach Auto Shanghai 2019. To jak na razie jedynie wersja koncepcyjna, ale wygląda na taką, co do której decyzja już została podjęta. Można się więc spodziewać, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się też odmiany seryjnej.

Mierzący od krawędzi przedniego zderzaka do końcówki rury wydechowej dokładnie 4634 mm, Mercedes-Benz Concept GLB bazuje na kompaktowej płycie podłogowej. Producent aut z gwiazdą na masce ma już taki model – to Mercedes GLA – ale jest od delikatny i miejski. Tymczasem GLB ma dużo bardziej masywną sylwetkę i zdecydowanie ostrzejsze proporcje.

W założeniu Mercedesem GLB jest autem dla do siedmiu pasażerów (jego rozstaw osi to 2829 mm). Koncepcyjna wersja wyposażona jest w ostatni "krzyk mody" Mercedesa, czyli system MBUX.

W ofercie producenta ze Stuttgartu jest już kilka SUV-ów i crossoverów. Są kompaktowe Mercedesy GLA i GLC oraz większy GLE. Na końcu stawki znajduje się nowy GLS oraz Klasa G, czyli hardcore'owa terenówka. Firma wkrótce wprowadzi na rynek SUV-a na prąd, czyli EQC, a po nim wiele innych aut zasilanych z gniazdka, w tym SUV-ów.

Źródło: IBRM Samar