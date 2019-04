Volkswagen pokazał nowego SUV-a. Jest ogromny

Nowy SUV, którego nadwozie ma długość niemal pięciu metrów i który może być wykorzystywany zarówno jako samochód rodzinny, jak i biznesowa limuzyna, to pojazd bezemisyjny. W wersji produkcyjnej model ten znajdzie się w sprzedaży w 2021 roku (początkowo w Chinach, potem na świecie).

Jak wygląda? Opowiedział o tym główny stylista marki Volkswagen. – Ten SUV to monolit, wydaje się stworzony z jednej bryły – powiedział Klaus Bischoff.

W modelu ID. Roomzz wykorzystano systemy asystujące umożliwiające jazdę autonomiczną. Na życzenie, w trybie „ID. Pilot”, samochód może poruszać się całkowicie automatycznie. Wnętrze Volkswagena ID. Roomzz zaprojektowano według zupełnie nowej koncepcji. Można je kształtować w różny sposób, zmieniając konfigurację foteli. Ich ustawienie każdy pasażer może nie tylko indywidualnie dopasowywać do własnych potrzeb, ale też można je zmieniać zależnie od trybu jazdy w jakim aktualnie porusza się samochód.

Jeśli kierowca uruchomi tryb jazdy automatycznej, każdy fotel może obrócić się o 25 stopni do wnętrza pojazdu – powstanie wtedy możliwość swobodnej komunikacji między pasażerami. W trybie jazdy automatycznej istnieje ponadto możliwość wybrania konfiguracji „ID. Pilot Relax” (również osobno dla każdego fotela) – pasażer może wtedy przekształcić fotel w wygodne miejsce do leżenia.

ID. Roomzz nie ma klasycznej tablicy rozdzielczej. Gdy porusza się w trybie „ID. Drive”, czyli gdy autem steruje kierowca, zestaw cyfrowych wskaźników wraz z kierownicą wydają się swobodnie zawieszone w przestrzeni przed kierowcą. Cyfrowy kokpit ma formę tabletu pokrytego szkłem, jego elementem jest kierownica z cyfrowymi urządzeniami do obsługi różnych funkcji auta.

ID. Roomzz to SUV wciąż koncepcyjny, niezwykłe są więc materiały wykorzystane w kabinie. Tapicerkę foteli wykonano np. z materiału AppleSkin wyprodukowanego z odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego (mówiąc wprost: skórek owoców). Na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się panele systemu „ID. Light”, w których zastosowano nowy rodzaj forniru. Z kolei system aktywnych filtrów sprawia, że nawet gdy wokół auta powietrze jest zanieczyszczone, w jego wnętrzu zawsze ma najwyższą jakość.

A jak z kluczowymi parametrami? Elektryczny ID. Roomzz ma duży zasięg: akumulator o pojemności 82 kWh po jednokrotnym naładowaniu umożliwia przejechanie do 450 km. Pół godziny ładowania umożliwia zasilenie baterii do 80 proc. pojemności. Dwa elektryczne silniki zapewniają moc systemową 306 KM i mogą stale napędzać cztery koła (elektryczny napęd 4Motion). ID. ID. Roomzz przyspiesza do 100 km/h w ciągu 6,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h (ograniczoną elektronicznie).

