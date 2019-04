Top 5 SUV-ów z największymi bagażnikami

Land Rover Range Rover – 909 litrów

Najbardziej ekskluzywny i najdroższy samochód w zestawieniu. Duma Brytyjczyków jest gigantyczną terenówką, a nie tylko SUV-em. Przy okazji pojazdem o największym bagażniku – to aż 909 litrów.



Audi Q7 – 890 litrów

Ostatnio na rynku emocje wzbudza głównie wersja coupe tego samochodu, czyli Q8 z obniżoną linią dachu, a więc także nieco mniejszą przestrzenią na bagaże. Tymczasem produkowany od 2005 roku (w 2015 roku weszła na rynek druga generacja modelu) ma monstrualny kufer, większy niż jego najpoważniejsi konkurenci.



Volkswagen Touareg – 810 litrów

Najnowsze wcielenie flagowego uterenowionego auta koncernu Volkswagena jest samochodem na wskroś nowoczesnym. Wyposażenie jest bardzo bogate, w wykonaniem Touareg nie odbiega od samochodów wielkiej trójki producentów premium – Audi, Mercedesa i BMW. Pojemnością bagażnika Touareg może z nimi swobodnie konkurować.



Ssangyong Rexton – 784 litry

Koreański SUV nie jest zbyt popularny na polskim rynku, ale ma swoich fanów. Rexton to największy Ssangyong, idealny jeśli chodzi o ładowność. Jego sylwetka jest być może kontrowersyjna, ale kufer już nie. 784 litry to doskonały wynik.



Porsche Cayenne – 770 litrów

Ostatnia generacja bestsellerowego SUV-a Porsche jest nie tylko wyposażona w bardzo potężne silniki (w wersji Turbo S 570 KM), ale też nowoczesna i przestronna. Pojemność bagażnika w zależności od wersji różni się, ale największa wynosi 770 litrów. Ceny zaczynają się od 361 tys. zł, ale za najbogatsze wersje trzeba zapłacić ponad 1 milion zł.