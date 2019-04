Robotnik lub auto rodzinne. Nowa Toyota Proace City

Proace City został opracowany we współpracy z Grupą PSA (Peugeot/Citroen/Opel/DS). Projektanci uczynili go uniwersalnym samochodem, w którym można dowolnie konfigurować miejsca siedzące i przestrzeń bagażową. Kompaktowy van może mieć długość 4,4 m lub 4,7 m. Obie odmiany mogą mieć dwa lub trzy miejsca siedzące z przodu oraz nadwozie przeszklone do połowy lub w pełni. Dłuższa wersja jest dostępna także jako furgon.

Proace City jako dostawczak może przewozić 3,3 m3 towaru w krótszej wersji nadwozia i 4,3 m3 w dłuższej. To jeden z nielicznych modeli w segmencie, które weźmie na pokład dwie europalety. Ładowność jest spora, wynosi 1000 kg dla obu długości nadwozia. Van może także ciągnąć przyczepę do 1,5 tony. Do wyboru są asymetryczne tylne drzwi (przeszklone lub nie) oraz przeszklona klapa, unoszona do góry.

Z kolei odmiana osobowa Verso jest oferowana z pięcioma lub siedmioma miejscami siedzącymi, zarówno w dłuższej, jak i krótszej wersji nadwozia. W wersji pasażerskiej opcjonalnie dostępny jest panoramiczny szklany dach. Auto można doposażyć w schowek nad głową podobny do tych, jakie montowane są w samolotach oraz centralny ruchomy schowek o łącznej pojemności 74 litrów, dostępny z drugiego rzędu siedzeń oraz z bagażnika. Dostęp do bagażnika w ciasnych przestrzeniach ułatwia opcja otwieranego okna w tylnych drzwiach.

Wnętrze osobowego Proace City Verso można skonfigurować na kilka sposobów. W drugim rzędzie mogą zostać zamontowane trzy indywidualne fotele lub składana kanapa, dzielona w proporcji 60:40. Trzeci rząd siedzeń może zostać dodany zarówno w dłuższej, jak i krótszej wersji nadwozia. Znajduje się tam wystarczająco dużo miejsca, by zmieściły się na nim dorosłe osoby. Dodatkowo kanapę w drugim rzędzie można przesuwać po szynach. W specyfikacji z trzema osobnymi fotelami w drugim rzędzie każdy z nich ma mocowanie fotelika Isofix (unikalne rozwiązanie w tym segmencie). Wszystkie siedzenia pasażerów, łącznie z tym z przodu, po złożeniu tworzą płaską podłogę.

Gama silników zawiera jednostki benzynowe i wysokoprężne o mocy od 75 do 130 KM, współpracujące z 6-stopniową skrzynią manualną lub 8-stopniową automatyczną. Proace City jest wyposażony w 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego, współpracujący z nośnikami audio i smartfonami, z funkcją MirrorLink dostępną dla wybranych smartfonów, Apple CarPlay z Siri oraz Android Auto z Asystentem Google, a także z Bluetooth i wyjściami USB/AUX. System multimedialny może zostać rozszerzony o nawigację i aplikacje internetowe, w tym mapy 3D, rozpoznawanie komend głosowych oraz sieciowy serwis informacji o warunkach na drodze.

Na liście opcji jest wyświetlacz przezierny Head-up Display, kamera cofania i system Smart Active Vision (jego działanie opiera się na dwóch kamerach i zamontowanym pod sufitem pięciocalowym ekranie, który w czasie rzeczywistym wyświetla wyraźny widok za samochodem i po bokach).

Proace City umożliwia wybór trybu jazdy. Za pomocą obrotowego przełącznika można ustawić tryb Normal, Snow, Sand i All-terrain. Do kontroli ładunku w wersji towarowej służy Smart Load Indicator (system sygnalizuje przekroczenie 90 proc. ładowności samochodu oraz włącza ostrzeżenie na desce rozdzielczej).

