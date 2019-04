Ile kosztuje tydzień parkingu na polskich lotniskach?

Wyszukiwarka Kayak.pl sprawdziła, jakich kosztów mogą spodziewać się podróżni, którzy zdecydują się przyjechać na lotnisko własnym samochodem. Według danych CBOS, urlop Polaków trwa najczęściej tydzień. Taki dłuższy wypad pociąga za sobą konieczność zabrania większego bagażu. I tu pojawia się pytanie – czy na lotnisko pojechać wygodnie własnym samochodem i zostawić go na parkingu, czy jednak skorzystać z komunikacji miejskiej i nie martwić się o dodatkowe koszty parkingu? Dla większości cena może być decydująca.

Jak pokazuje analiza, średni koszt tygodniowego postoju na parkingach przy lotniskach w Polsce to około 93 zł. Jeżeli jednak odejmiemy najdroższą opcję z zestawienia (parking na warszawskim Okęciu jest aż 6 razy droższy od najtańszego w Gdańsku) przeciętnie zapłacimy już 77 zł.

Najbardziej korzystne cenowo są parkingi przy portach lotniczych w Gdańsku, Poznaniu, Olsztynie oraz Katowicach-Pyrzowicach. Za siedmiodniowy postój naszego samochodu zapłacimy tam średnio 53 zł – ceny wahają się od 39 zł do 69 zł. Warto dodać, że najmniejsze pod względem liczby obsługiwanych podróżujących lotniska z zestawienia, rzeszowskie i zielonogórskie, są całkowicie bezpłatne, jeśli chodzi o ceny parkingów. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się porty lotnicze w Łodzi i Bydgoszczy, które po Okęciu (250 zł za tydzień parkingu) mogą najmocniej nadszarpnąć wakacyjny budżet – tygodniowy koszt postoju to odpowiednio 125 zł i 100 zł.

Porównanie cen miejsc postojowych przy polskich lotniskach

Lotnisko

Czas parkowania Cena (zł) 1

Warszawa Lotnisko im. F. Chopina 6 – 10 250,00 2

Warszawa Modlin 5 – 7 60,00 3

Wrocław 7 – 8 89,00 4 Poznań Ławica 8

49,00 5 Kraków Balice 7

95,00 6

Katowice Pyrzowice 7

69,00 7

Łódź Lublinek 7

125,00 8

Gdańsk (Rębiechowo) 7

39,00 9

Bydgoszcz 4 – 8 100,00 10

Olsztyn 6 – 8 55,00 11

Szczecin 7

89,00 12

Rzeszów (Jasionka) – bezpłatny 13

Zielona Góra – bezpłatny

Eksperci sprawdzili również, ile kosztuje dojazd komunikacją miejską z centrum każdego miast do pobliskich portów lotniczych. Okazuje się, że każde lotnisko jest świetnie skomunikowane transportem publicznym, bądź też prywatnym, jak w przypadku warszawskiego Modlina. Ceny biletów komunikacji miejskiej wahają się między 3 a 6 zł, jedynie we Wrocławiu koszt wynosi 10 zł. Na lotnisko Warszawa Modlin można łatwo dostać się autobusem obsługiwanym przez prywatnego przewoźnika – koszt takiego przejazdu to od 9 do 36 zł, w zależności od tego z jak dużym wyprzedzeniem podróżni zarezerwują bilety.