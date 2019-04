Samochód w pakiecie z obsługą. Nowy pomysł Mercedesa

Świat zaczyna się do elektrycznych samochodów przekonywać. Ale konserwatywni klienci – a do takich z pewnością należą ci, którzy decydują się na Mercedesy – wciąż mają wątpliwości. Ich niepokój budzi przede wszystkim zasięg, ale też obsługa i serwis. Wielu z nich jest przekonanych, że takim zaawansowanym pojazdem trzeba bez przerwy jeździć do serwisu.

Tymczasem Mercedes przekonuje, że to nieprawda. Wraz z premierą SUV-a EQC w limitowanej edycji 1886 oferuje klientom pakiety, by obsługa była bezstresowa. Te pakiety to „Usługa konserwacji”, „Usługa odbioru i dostawy” oraz „Rozszerzenie gwarancji pojazdu”.

Na czym polegają? „Usługa konserwacji” obejmuje przeprowadzanie wszystkich wymaganych prac eksploatacyjnych przez okres do 6 lat lub przebieg 150 000 kilometrów. Obejmuje w szczególności sprawdzanie elementów istotnych dla bezpieczeństwa i działania podzespołów elektrycznych.

Z kolei „Usługa odbioru i dostawy” – w połączeniu z „Usługą konserwacji” – to po prostu wygodne planowanie wizyt w serwisie. EQC Edition 1886 będzie odbierany w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych przez okres 6 lat i potem na życzenie klienta odstawiany w wybrane miejsce – do domu, biura lub innego dowolnego miejsca.

Z kolei pakiet usług „Rozszerzenie gwarancji pojazdu” chroni właściciela EQC przed niespodziewanymi kosztami napraw, wykraczającymi poza standardową gwarancję nowego Mercedesa, do 6 lat od zakupu. Wszystkie trzy pakiety są powiązane z pojazdem przez 6 lat i przekazywane kolejnym właścicielom w przypadku jego sprzedaży.

Edition 1886 to limitowana edycja specjalna modelu EQC, którym Mercedes wchodzi na rynek aut elektrycznych. Wyróżnia się dopracowaniem elementów na zewnątrz i wewnątrz pojazdu. To chociażby czarna, wykończona na wysoki połysk osłona chłodnicy, metaliczny srebrny kolor „high-tech” oraz 10-ramienne, 20-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

Wewnątrz zamontowano nowe fotele, pokrytych tapicerką z syntetycznej skóry i mikrofibry, nagłośnienie przestrzenne Burmester i pakiet Energizing, który scala działanie różnych systemów dotyczących komfortu (od nastrojowego oświetlenia aż po dyfuzor zapachu oraz jonizator powietrza).

Jak każdy EQC, tak i EQC Edition 1886 wyposażono w chłodzoną cieczą ładowarkę pokładową (OBC) o mocy 7,4 kW. Pojazd jest dzięki niej gotowy do ładowania prądem zmiennym (AC) w domu i na publicznych stacjach ładowania. „Tankowanie” akumulatora przy pomocy ładowarki Wallbox jest do 3 razy szybsze niż z domowego gniazdka (do 22 kW). Proces można dodatkowo przyspieszyć, korzystając z ładowania prądem stałym – co w przypadku EQC jest standardem, wraz z wtyczką odpowiednią dla danego rynku. Na odpowiedniej stacji można go ładować z maksymalną mocą do 110 kW.