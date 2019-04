Harley-Davidson LiveWire - można zamawiać

Na stronie internetowej Harley-Davidson podano informacje na temat lokalizacji salonów, w których będą dostępne motocykle LiveWire. Można także zgłosić poprzez formularz chęć zakupu maszyny. Zważywszy na ograniczoną dostępność modelu w 2019 roku oraz na ogromne nim zainteresowanie, firma zachęca do szybkiego złożenia zamówienia, aby uniknąć ewentualnego rozczarowania. Wyłącznie salony będące autoryzowanymi sprzedawcami detalicznymi motocykli Harley-Davidson LiveWire będą mogły przyjmować zaliczki i zamawiać motocykle. Pierwsze pojazdy zostaną dostarczone jesienią 2019 roku.

Model LiveWire jest ucieleśnieniem przyszłości marki Harley-Davidson, łącząc w sobie wysokowydajny napęd elektryczny, imponujący design i funkcję łączności komórkowej. LiveWire przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3 sekundy oraz od 100 do 129 km/h w 1,9 sekundy. Akumulator umożliwia przejazd 225 km w trybie miejskim lub 142 km w trybie mieszanym, co zmierzono w cyklu badań MIC City i MIC Combined Use przy prędkości 113 km/h.

Dynamika jazdy LiveWire jest imponująca dzięki podwoziu zapewniającemu zwinność i pewną kontrolę nad pojazdem. Nowoczesne przednie i tylne zawieszenie SHOWA® w połączeniu z wyjątkowo sztywną i lekką, odlaną z aluminium ramą zapewnia wyjątkowe właściwości jezdne. Motocykl LiveWire jest wyposażony w usługę H-D™ Connect - technologię zapewniającą łączność komórkową, która umożliwia połączenie właściciela LiveWire z motocyklem przez smartfon, korzystając z najnowszej wersji aplikacji Harley-Davidson™.