Mundial 2018

W Mistrzostwach Świata w Rosji wezmą udział 32 reprezentacje. Łącznie zostaną rozegrane 64 mecze na 12 stadionach. Mecz otwarcia mundialu odbędzie się 14 czerwca o godz. 17 (wszystkie godziny podajemy według czasu polskiego - red.) w Moskwie, gdzie gospodarze turnieju - Rosjanie zagrają z Arabią Saudyjską na Stadionie Łużniki. Będzie to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się w Europie Wschodniej. Co więcej, państwo, które jest gospodarzem, leży w Europie i w Azji, więc rywalizacja będzie toczyć się na dwóch kontynentach. Szacuje się, że będą to najdroższe piłkarskie mistrzostwa świata w historii. Na organizację turnieju Rosja wyda około 19 miliardów dolarów.

Oficjalną piosenką MŚ 2018 jest utwór „Colors” nagrany przez Jasona Derulo, który opublikowano w sieci 8 marca. Wokalista stworzył utwór we współpracy z Coca-Colą. Oficjalną maskotką mistrzostw w Rosji stał się wilk Zabiwaka, którego wybrano w specjalnym głosowaniu.

Losowanie grup MŚ 2018

Po zakończonych eliminacjach drużyny, które zakwalifikowały się do mundialu podzielono na cztery koszyki, które utworzono na podstawie rankingu FIFA z października 2017 r. W pierwszym koszyku znalazły się reprezentacje z najwyższych miejsc (w tym Polska - red.) oraz Rosja, która jako gospodarz turnieju automatycznie trafiła też do grupy A. W każdej z grup od A do H wylądowała jedna drużyna z każdego koszyka. Obowiązywała zasada, że do jednej grupy nie mogą trafić zespoły z tej samej konfederacji. Wyjątek wprowadzono dla drużyn z UEFA, dla których limit wynosił dwa zespoły.

Uroczyste losowanie grup MŚ 2018 odbyło się 1 grudnia Na Kremlu. Reżyserem ceremonii z elementami rosyjskiej kultury był Feliks Michajłow - autor show przed losowaniem grup Pucharu Konfederacji w 2017 r. Galę prowadziła rosyjska dziennikarka Maria Komandnaja wspólnie z byłym angielskim piłkarzem, królem strzelców mundialu w Meksyku Garym Linekerem. W losowaniu wzięli udział także inni byli piłkarze - Diego Maradona, Gordon Banks, Laurent Blanc, Fabio Cannavaro, Diego Forlan, Carles Puyol i Cafu. Na Wprost.pl relacjonowaliśmy losowanie NA ŻYWO. Podział grup i terminarz MŚ 2018 można znaleźć na naszej stronie.

Z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Gdzie odbędą się mecze MŚ 2018?

Do Mistrzostw Świata w Rosji zgłoszono 18 stadionów, z których FIFA wybrała 12, na których odbędą się mecze: Stadion Łużniki, Otkrytije Arena (Moskwa), Stadion Kriestowskij (Petersburg), Stadion Kaliningrad (Kaliningrad), Kazań Arena (Kazań), Stadion Striełka (Niżny Nowogród), Samara Arena (Samara), Wołgograd Arena (Wołgograd), Mordowija Ariena (Sarańsk), Rostow Arena (Rostów nad Donem), Stadion Olimpijski (Soczi), Stadion Centralny (Jekaterynburg).

Kontrowersje wokół mundialu w Rosji

Oficjalnie Rosja została wybrana na gospodarza tegorocznego mundialu w 2010 r. Od tamtej pory temat przyznania prawa do organizacji imprezy stał się tematem gorącej dyskusji, za sprawą kilku wydarzeń. 17 lipca 2014 r. zestrzelono samolot Malezyjskich Linii Lotniczych w obwodzie donieckim na Ukrainie, ok. 40 kilometrów od granicy rosyjskiej. Reakcja światowych przywódców na to wydarzenie była zdecydowana. Większość domagała się odebrania Rosji prawa do organizacji mundialu, za wspieranie przez Moskwę działań separatystów we wschodniej Ukrainie. Ostatecznie FIFA nie zdecydowała się na zmianę gospodarza. Wielkie kontrowersje pojawiły się również w 2015 r. w związku z zatrzymaniem wysokich rangą działaczy FIFA. Nie brakowało głosów, że wybór gospodarza mundialu był elementem afery korupcyjnej.

Z kolei na kilka miesięcy przed pierwszym meczem mistrzostw, w Wielkiej Brytanii doszło do ataku na byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę. Pojawiło się wiele zarzutów pod adresem rosyjskich władz, które miały stać za organizacją ataku. Szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson, zapytany o ewentualne zaangażowanie Rosji w incydent w centrum handlowym w Salisbury odpowiedział, że w takiej sytuacji trudno byłoby sobie wyobrazić występ reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata w Rosji. Urzędnicy z gabinetu Johnsona doprecyzowali, że szef dyplomacji nie miał na myśli reprezentacji piłkarskiej, ale przedstawicieli sceny politycznej. Napięcia polityczne i spekulacje na temat ewentualnego bojkotu mundialu skomentował Zbigniew Boniek. Prezes PZPN zapewnił, że Polska weźmie udział w turnieju i „nie damy się wkręcić w politykę” .

